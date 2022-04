Ferrari: misterioso teaser anticipa novità importante il 19 aprile

Ferrari da sempre ama stupire i propri fan. La casa automobilistica italiana ha deciso di continuare a tenere fede alla sua fama ed infatti nelle scorse ore ha pubblicato un misterioso teaser sui social. Questo anticipa una novità importante che sarà svelata dalla casa automobilistica del cavallino rampante il prossimo 19 aprile. Di cosa si tratti esattamente non è ancora chiaro.

Molti però pensano che si possa trattare della 296 GTS. L’immagine teaser che vi mostriamo in questo articolo accompagnata da alcune righe che parlano di sorpresa imminente hanno ovviamente alzato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori nei confronti della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ferrari con un misterioso teaser annuncia sorprese per il 19 aprile: di cosa si tratterà?

Sono in tanti infatti a domandarsi cosa bolle in pentola per il produttore automobilistico del cavallino rampante. Come vi abbiamo detto poc’anzi al momento l’ipotesi più plausibile è quella che si possa trattare della rivelazione della nuova Ferrari 296 GTS in versione spider.

Nelle scorse settimane alcuni muletti di 296 GTS erano già stati avvistati nei pressi di Maranello. Quindi sembra questa al momento l’ipotesi più probabile. Ovviamente non possiamo escludere che si possa trattare di qualcos’altro. Al momento però tale ipotesi sembra essere abbastanza remota.

Anche l’immagine, per quanto criptica sia, ricorda la silhouette di questa vettura. Ricordiamo che la Ferrari 296 Spider disporrà del nuovo V6 biturbo, per un totale di 830 CV e 740 Nm di coppia. Vedremo dunque in proposito quali altre novità emergeranno dalla casa automobilistica di Maranello nei prossimi giorni e se prima di questo debutto, che avverrà subito dopo Pasqua, ci sarà qualche altro annuncio che possa fare chiarezza in maniera definitiva sulla natura di questa sorpresa.

