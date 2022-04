Jeep Wrangler 4xe: ibrido più venduto negli USA nel 2022

Jeep Wrangler 4xe ha sicuramente buoni motivi per festeggiare. La versione elettrificata dell’iconico modello di Jeep è risultato essere il veicolo ibrido più venduto negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2022.

Nei primi 3 mesi del 2022 negli USA è Jeep Wrangler 4xe l’auto ibrida più venduta

Il gruppo Stellantis ha annunciato attraverso un comunicato che è stato diffuso nei giorni scorsi che durante i primi tre mesi dell’anno ha venduto un totale di 8.346 unità di Jeep Wrangler 4xe negli Stati Uniti. La leadership di mercato della Jeep 4×4 nei confronti delle rivali con questo stesso sistema di propulsione è evidente. Infatti, la Toyota RAV4 Prime, situata al secondo posto, ha registrato un volume di vendite di 5.233 unità.

Anche se un po’ più modesto, Stellantis ha anche messo in evidenza le vendite della Chrysler Pacifica ibrida, di cui sono state consegnate ai clienti un totale di 4.164 unità. Ciò significa che il numero complessivo di vendite di modelli plug-in dell’azienda ha superato le 12 mila unità, pari al tre per cento del volume totale delle vendite.

Dunque l’elettrificazione della gamma di veicoli Jeep, con il lancio delle versioni 4x e ibrida plug-in, sembra essere accolta molto bene dai clienti del marchio. Con circa 40 km di autonomia in modalità completamente elettrica, Jeep Wrangler 4xe consente una guida fuoristrada totalmente silenziosa, consentendo di godersi la natura molto di più. La tecnologia ibrida plug-in che integra riduce anche i consumi di carburante e limita le emissioni negli ambienti urbani.

Tuttavia, dobbiamo dire che probabilmente il motivo principale che avrà sicuramente portato molti clienti americani ad optare per il Wrangler 4xe, è legato al fatto che questo modello accede, come qualsiasi altro veicolo elettrificato, al bonus da 7.500 dollari offerto dal governo federale a chi opta per un veicolo elettrificato.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass 4xe: in sole cinque ore sono state vendute in Brasile le scorte per oltre due mesi

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!