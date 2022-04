Alfa Romeo Stelvio restyling: ecco come potrebbe cambiare

Alfa Romeo Stelvio restyling dovrebbe essere presentato nel corso dei prossimi mesi, forse già durante la prossima estate. Il modello è stato già avvistato più volte in versione prototipo e dunque sappiamo più o meno cosa aspettarci da questa auto. Ricordiamo che il SUV sarà presentato nella sua versione aggiornata molto probabilmente insieme alla berlina Alfa Romeo Giulia, che subirà lo stesso trattamento.

Alfa Romeo Stelvio Restyling: un render ipotizza come cambierà rispetto al modello attuale

A proposito di Alfa Romeo Stelvio restyling, oggi vi segnaliamo che sul web è apparso un render che partendo dalle foto spia dei prototipi e dalle notizie fin qui trapelate su questo modello ha ipotizzato quello che potrebbe essere il suo aspetto quando finalmente sarà presentato ufficialmente. SI tratta del render di Kelsonik che ha pubblicato le immagini sui social nelle scorse ore.

Le maggiori modifiche estetiche riguardano la parte anteriore, che come vi abbiamo già detto in altre occasioni sarà resa nello stile più simile a quella di Alfa Romeo Tonale. Ricordiamo che invece al posteriore l’auto dovrebbe disporre di nuovi gruppi ottici dotati di luci full LED e di fari Matrix LED come optional.

Per il resto il modello avrà alcune novità interessanti al suo interno come ad esempio la presenza del quadro strumenti digitale e di nuovi materiali. Probabile l’arrivo di nuovi cerchi e nuovi colori di carrozzeria. Nel reparto motori si vocifera del possibile arrivo della prima versione elettrificata del SUV. Si dovrebbe trattare della tecnologia mild hybrid con più versioni del modello che saranno interessate.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di Alfa Romeo Stelvio restyling che arriverà nei prossimi mesi e accompagnerà questo modello fino alla fine della sua produzione che avverrà non prima del 2026 quando finalmente dovrebbe arrivare la nuova generazione del SUV.

