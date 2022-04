Jeep B-SUV: in Polonia già assemblata la prima unità

Jeep B-SUV sarà la prossima grande novità che arricchirà la gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. A proposito di questo modello nelle scorse ore sono arrivate notizie interessanti dalla Polonia. Ricordiamo che quel paese ospiterà la produzione di questo atteso modello a partire da fine anno presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. Tomasz Gębka, direttore dello stabilimento Stellantis di Tychy ha dichairato nelle scorse ore che la prima unità di pre produzione di questo modello di Jeep è stata già assemblata.

Assemblata a Tychy la prima unità di Jeep B-SUV

Il direttore dello stabilimento di Stellantis ha dichiarato che in questo momento la fabbrica si trova nella cosiddetta fase di verifica del processo, in cui saranno costruite diverse decine di esemplari di Jeep B-SUV. Successivamente inizierà la produzione della preserie ed entro fine anno, se non ci saranno intoppi si passerà all’inizio della produzione in serie. Poi seguirà la fase di accelerazione della produzione.

Ricordiamo che oltre a Jeep B-SUV, il cui nome probabilmente sarà svelato nei prossimi mesi, altri due SUV compatti saranno prodotti a Tychy nei prossimi anni. Ci riferiamo alle due auto di Alfa Romeo e Fiat. Le tre auto avranno molte cose in comune tra loro. Tomasz Gębka ha detto che nella fabbrica ci saranno diversi team che lavoreranno in parallelo e insieme, perché ci sono molte sinergie tra queste vetture.

Queste sono le prime auto congiunte sviluppate e messe in produzione dopo la fusione delle società e la nascita di Stellantis. “Lavoreremo con l’uso di una piattaforma comune su cui collocheremo 3 diverse auto di diverse marche” ha dichiarato il numero uno di Tychy.

All’interno della fabbrica è presente un team di specialisti che conoscono l’impianto e le macchine in esso funzionanti, un team di ingegneri italiani responsabili dell’ingegneria del prodotto e dell’ingegneria di produzione, e anche colleghi francesi che rappresentano parte della piattaforma ottenuta nell’ambito di questo cooperazione.

Jeep B-SUV è considerato un modello molto importante per la crescita delle vendite della casa automobilistica americana nel nostro continente. Questo modello si collocherà al di sotto di Renegade nella gamma del brand di Stellantis come nuova entry level. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto nei prossimi mesi.

