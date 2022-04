Alfa Romeo Tonale: si agli incentivi ma non per l’Edizione Speciale

In Italia, il Governo Nazionale ha disposto incentivi fino a 2.000 euro anche per le vetture a benzina, diesel, GPL e metano limitando però il parterre di chi può accedere alle misure economiche a quelle vetture che rientrano in un range di emissioni compreso fra 65 e 135 g/km. Sono quindi molteplici le vetture oggi disponibili sul mercato italiano che possono beneficiare di questa misura, ad eccezione però di quelle dotate di propulsori più inquinanti (secondo i limiti stabiliti) e di quelle che prevedono un prezzo superiore a 42.700 euro IVA inclusa. In questa categoria di beneficiari rientra quindi anche la nuova Alfa Romeo Tonale.

Un vantaggio non indifferente per spalancare le porte del mercato all’Alfa Romeo Tonale con la quale il costruttore del Biscione fa il suo ingresso nel Segmento dei C-SUV. Ecco allora di quali soluzioni beneficia chi vuole acquistare oggi una nuova Alfa Romeo Tonale, in virtù dei limiti discussi qui sopra.

Gli incentivi non riescono ad includere la versione di lancio, Edizione Speciale, dell’Alfa Romeo Tonale

Oggi infatti l’unica versione acquistabile per ciò che riguarda la nuova Alfa Romeo Tonale è la super accessoriata Edizione Speciale che adotta un propulsore ibrido da 1.5 litri di cilindrata: si tratta del 4 cilindri proposto in questo momento nella sola versione da 130 cavalli di potenza con turbo a geometria variabile ed elemento elettrico da 15 kW a 48 Volt, necessario per garantire l’approdo nel comparto destinato alle ibride.

Oggi acquistare un’Alfa Romeo Tonale in allestimento Edizione Speciale, significa spendere 39.000 euro. Il C-SUV, in questo interessante allestimento di approdo, mostra però emissioni di CO2 misurate nel ciclo WLTP superiori a 135 g/km. Quindi, sebbene il prezzo sia inferiore alla soglia dei 42.700 euro IVA inclusa proposta dall’incentivo, l’allestimento non può rientrare fra quelli a cui viene destinato l’incentivo.

L’incentivo potrà però essere applicato agli altri allestimenti che prevedono infatti emissioni di CO2 rientrante nel limite di 135 g/km, questo perché l’allestimento Edizione Speciale pesa più degli altri: quindi si potrà applicare il beneficio alle versioni 1.5 Hybrid da 130 e 160 cavalli di potenza (quest’ultimo in arrivo da maggio). Allo stesso modo, sebbene si trovi ancora in fase di certificazione, la 1.6 diesel da 130 cavalli dovrebbe poter beneficiare dei 2.000 euro di incentivo. Nessun dubbio per la futura Tonale Plug-In Hybrid Q4 che invece dovrebbe beneficiare degli incentivi di seconda fascia, ovvero per emissioni comprese fra 21 e 60 g/km, per uno sconto di 2.000 euro (senza rottamazione) o 4.000 euro con vettura da rottamare.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!