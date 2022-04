Stellantis risponde alle critiche sui compensi di Tavares

Sembra non avere fine la polemica sui compensi del CEO di Stellantis Carlos Tavares. Interrogato venerdì da Franceinfo, Emmanuel Macron ha definito “scioccante” ed “eccessivo” il livello di remunerazione del boss di Stellantis, Carlos Tavares, che ha ricevuto 19,1 milioni di euro, di cui 2 milioni di stipendio fisso, nell’ambito dell’esercizio 2021. Il leader portoghese potrebbe anche ricevere 66 milioni di euro includendo le azioni gratuite di cui dispone.

Compensi Tavares: la risposta di Stellantis alle critiche

Al di là del presidente-candidato, è tutta una parte della classe politica e dei sindacati che hanno denunciato l’entità della remunerazione di Carlos Tavares. Di fronte alla polemica, Stellantis ha deciso di rispondere nelle scorse ore.

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha dichiarato di non voler entrare nell’ambito politico ma “ricorda che sotto la guida di Carlos Tavares, in meno di otto anni, il gruppo PSA è passato da una situazione di quasi bancarotta al rango di azienda leader del suo settore a livello mondiale con Stellantis, di cui ha guidato il progetto”.

“Stellantis è oggi la terza casa automobilistica più performante al mondo, cosa che ha permesso di ridistribuire 1,9 miliardi di euro ai nostri dipendenti, il 70 per cento in più rispetto allo scorso anno”.

Inoltre, Stellantis ricorda che il compenso fisso di Carlos Tavares di 19,1 milioni di euro è “variabile al 90% a seconda della funzione” e “inferiore, ad esempio, a quello dei CEO di GM o Ford. È inoltre “bisogna anche considerare le dimensioni e le prestazioni dell’azienda che guida”. “Infine, Carlos Tavares guida la profonda trasformazione di Stellantis secondo il piano ‘Dare Forward 2030’, per farne un leader tecnologico con carbon neutrality nel 2038, davanti ai suoi concorrenti”, conclude il gruppo automobilistico.

Insomma non si è fatta attendere la risposta di Stellantis che spera così di tagliare tutte le polemiche che iniziano a creare qualche fastidio al gruppo automobilistico che non accetta ingerenze dalla politica.

