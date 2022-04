Alfa Romeo Brennero, Rombo o Milano? come si chiamerà il B-SUV

Alfa Romeo Brennero al momento sembra essere il nome in pole position per il futuro B-SUV che la casa automobilistica del Biscione dovrebbe presentare entro la fine del prossimo anno e lanciare sul mercato nel primo trimestre del 2024. Il nome non è però stato ancora confermato e questo fa pensare che alla fine possa anche essere un altro il nome scelto per questo modello considerato come fondamentale nelle strategie di rilancio del brand premium di Stellantis che nei prossimi anni punta a conquistare importanti quote di mercato grazie ad i suoi nuovi modelli ed in primis proprio a questo.

Alfa Romeo Brennero potrebbe non essere il nome scelto per il B-SUV

Alfa Romeo Brennero infatti, che sarà prodotto in Polonia nello stabilimento di Tychy su piattaforma CMP, dovrebbe diventare in breve tempo l’auto più venduta tra tutte quelle presenti nella gamma dello storico marchio milanese. Del resto parliamo della futura entry level del marchio con un prezzo di partenza leggermente al di sotto dei 30 mila euro che sarà prodotto in circa 100 mila unità all’anno, secondo le informazioni che trapelano dalla Polonia.

Come dicevamo poc’anzi non è scontato che Alfa Romeo Brennero si chiamerà proprio così. Altri nomi sono emersi negli ultimi anni a proposito di questo modello. C’è chi afferma che per questa auto possa venire utilizzato il nome di Alfa Romeo Rombo, altri invece propendono per Alfa Romeo Milano come omaggio alla città che ha dato origine al Brand. Del resto parliamo di un modello “cittadino”. Lo scorso anno dall’estero era emerso il nome di Alfa Romeo Palade.

Al momento questo B-SUV internamente è definito come Alfa Romeo KID, ma questo dovrebbe essere appunto un nome provvisorio. Poi ovviamente non possiamo escludere che alla fine Jean Philippe Imparato decida di sorprendere tutti annunciando un nome completamente diverso da tutti quelli che sono stati fatti fino ad oggi.

A prescindere dal nome Alfa Romeo B-SUV sarà un modello molto importante anche perchè sarà il primo ad arrivare sul mercato con una versione completamente elettrica. Inizialmente questa auto sarà offerta anche con motori benzina e ibridi.

Molto probabilmente il nome di questo modello sarà rivelato entro la fine del 2022. Entro fine anno il CEO Imparato ha promesso di rivelare ulteriori dettagli sui futuri modelli di Alfa Romeo e dunque pare probabile che tra le altre cose possano emergere ulteriori dettagli su Alfa Romeo Brennero o come si chiamerà questa vettura.

