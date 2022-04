Fiat: tra un paio di mesi si conoscerà il futuro di Kragujevac

Lo stabilimento Fiat di Kragujevac in Serbia attende ancora di conoscere il suo futuro. E’ stato per il momento confermato che la produzione della Fiat 500L proseguirà nello stabilimento di Fiat Chrysler Serbia (FCA) ancora per qualche tempo.

Lo ha confermato il Sindacato Indipendente che rappresenta una grossa parte dei lavoratori dello stabilimento. I lavoratori nel frattempo stanno tornando al lavoro dopo aver passato grande parte dello scorso mese di marzo e questo inizio di aprile a casa.

Kragujevac: ancora incerto il futuro dello stabilimento Fiat si spera in nuovi modelli

Il sindacato prevede che tra un mese o due si saprà esattamente qual è il piano di Stellantis per la fabbrica di automobili di Kragujevac. I lavoratori sono molto preoccupati per il loro futuro dal momento che sono stati per lo più a casa dall’inizio di quest’anno, lavorando solo due o tre giorni al mese.

La paura per il futuro e per la sopravvivenza della fabbrica è giustificata. Alcuni di loro sono stati invitati a lavorare in Slovacchia nello stabilimento Stellantis di Trnava per alcuni mesi.

Per molti anni, la Fiat 500L è stato l’unico modello prodotto nello stabilimento di Kragujevac in Serbia. In precedenza, ci sono state molte speculazioni sul futuro di questa fabbrica, che dà lavoro a diverse centinaia di persone.

Le cose però potrebbero cambiare dal prossimo anno. Secondo indiscrezioni infatti in questa fabbrica potrebbe essere spostata la produzione della nuova generazione di Fiat Panda. Sappiamo con certezza che la vettura non sarà più prodotta in futuro in Italia. Tra le fabbriche candidate ad ospitare questo modello Kragujevac sarebbe in pole position.

Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriveranno notizie più certe in proposito. Dalla Serbia si dice che Stellantis abbia rassicurato sindacati e mondo politico sul fatto di voler continuare ad operare nel paese e in questa fabbrica.

