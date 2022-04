Fiat Pulse: in testa tra i SUV nel parziale di aprile in Brasile

Nelle scorse ore sono stati pubblicati i risultati di vendita dei primi 15 giorni di aprile 2022 che riguardano il mercato brasiliano. Al quarto posto spicca il nuovo Fiat Pulse. Sembra finalmente che il SUV compatto sia all’altezza di ciò che ci si aspettava da tempo, guidando il segmento degli Sport Utility Vehicle e lasciando dietro di sé altri competitor rispettati.

Al primo posto troviamo la Hyundai HB20 con 4135 unità vendute nella prima quindicina di aprile 2022, seguita dalla Fiat Mobi con 3045 e dalla Chevrolet Onix con 2651. Il nuovo Pulse, invece, ha collezionato 2546 esemplari, seguito dal Tracker con 2490. In sesta posizione c’è un altro veicolo di Fiat: l’Argo con 2490 unità vendute.

Fiat Pulse: è stato il SUV più venduto nei primi 15 giorni di aprile 2022 in Brasile

Proseguendo, abbiamo il Volkswagen T-Cross con 2332 in settima posizione, la Onix Plus con 2205 all’ottavo posto e la Jeep Compass con 2187 in nona posizione. La top 10 si conclude con la Hyundai Creta con 2171 unità.

Il Renegade si trova in 12ª posizione con 1806 esemplari. Seguono Renault Kwid con 1623, Corolla con 1620 e HB20S con 1486. In 16ª posizione c’è la Fiat Cronos con 1485 mentre al 17º la Peugeot 208 con 1379. Chiudono Nivus con 1262, Yaris con 1231 e City con 1024.

Per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali leggeri, sempre nei primi 15 giorni di aprile 2022 in Brasile, ancora una volta abbiamo in prima posizione il nuovo Fiat Strada con 4303 esemplari venduti.

Al secondo posto c’è il fratello maggiore Fiat Toro con 2233 unità immatricolate. Parliamo di una differenza importante pari a ben 2070. Il podio si completa con il Toyota Hilux che ha collezionato 2181 unità. In sesta posizione abbiamo un altro veicolo dello storico marchio torinese, il Fiorino, che è stato venduto 510 volte.

È stato anticipato da S10 (1283) e Ranger (604) mentre ha scavalcato Master (484), L200 (468), Frontier (172) e Daily 35-150 (155). La restante top 20 stilata da Fenabrave vede protagonisti altri veicoli di Stellantis. Ad esempio, in 11ª posizione abbiamo il Citroën Jumpy con 143, al 13º posto il Peugeot Expert con 123 e in 16ª posizione il Fiat Ducato con 86.

Altri veicoli presenti nella classifica sono Maverick 126, K2500 con 102, Amarok con 55, HR con 40, Oroch con 39 e Sprinter 314 con 34.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!