Ferrari Purosangue: il SUV sarà disponibile solo in quantità limitate

Ferrari Purosangue entro fine anno sarà svelato. Il primo SUV nella storia della casa automobilistica di Maranello è atteso ormai da molti anni e quindi le attenzioni nei suoi confronti sono altissime. A proposito di questo modello nelle scorse ore sono arrivate notizie interessanti addirittura dall’Australia. Infatti il magazine australiano CarExpert parlando con Dieter Knechtel, Presidente di Ferrari Far East e Middle East ha avuto delle notizie molto importanti a proposito di questo modello.

Scorte limitate per il SUV Ferrari Purosangue

Infatti parlando della strategia pianificata per il cavallino rampante il dirigente del cavallino rampante ha dichiarato che Ferrari Purosangue al pari delle altre auto del costruttore italiano non avrà una scora infinita ma la sua disponibilità sarà limitata. Questo allo scopo di garantirne l’esclusività.

Come nel caso delle altre vetture della casa automobilistica di Maranello, sarà data priorità ai proprietari esistenti per l’acquisto del nuovo modello. Eventuali successive edizioni speciali saranno ancora più rare, replicando così il familiare modus operandi. La Ferrari vede il SUV Purosangue come un modo efficiente per attirare acquirenti per la prima volta attirando un pubblico più giovane.

Si ritiene che Ferrari Purosangue avrà davvero un V12 nella sua configurazione top di gamma. Knechtel ha detto a CarExpert che l’azienda ha gli strumenti per mantenere in vita il dodici cilindri nonostante le normative sulle emissioni sempre più severe.

Ha aggiunto che spetta alla Ferrari decidere se mantenere o abbandonare il suo gioiello della corona, ma probabilmente rimarrà per il momento data la sua popolarità: “Il V12, i nostri clienti lo adorano, penso che andremo avanti il ​​più a lungo possibile”. Quello che è certo è che con questo modello Ferrari otterrà il nuovo record di vendite di tutti i tempi superando le 11 mila e passa immatricolazioni del 2021.

