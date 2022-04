Stellantis: ecco perché il 2023 sarà un anno importante

Stellantis vuole continuare ad essere leader di mercato a livello globale e anzi nei prossimi anni punta a conquistare nuove quote di mercato grazie a tutta una serie di nuovi modelli che saranno lanciati dai suoi brand. In particolare il 2023 sarà un anno molto importante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Infatti saranno lanciate tante novità fondametali per la società guidata dal CEO Carlos Tavares.

Tanta carne al fuoco per Stellantis nel 2023

Partendo da Alfa Romeo entro la fine del 2023 dovrebbe venire presentato il nuovo B-SUV che sarà prodotta a Tychy in Polonia e che forse si chiamerà Brennero. Ad inizio del prossimo anno inoltre dovrebbe partire la commercializzazione di Jeep B-SUV la cui prima unità è stata ufficialmente prodotta in Polonia nelle scorse ore.

Sempre a proposito di Stellantis il 2023 sarà l’anno del ritorno di Fiat nel segmento B del mercato con un B-SUV della famiglia Panda. Si vocifera inoltre dell’avvio della produzione anche di una nuova supermini a Kragujevac in Serbia.

Maserati porterà sul mercato le sue prime 3 auto completamente elettriche: Maserati Grecale, GranCabrio e GranTurismo. Peugeot oltre al SUV Coupè 4008 che comunque sarà presentato nel 2022 porterà sul mercato il restyling di alcune sue auto molto popolari: 208 e 2008. Attesa anche la versione completamente elettrica della 308.

Sempre nel 2023 degno di nota è pure l’arrivo probabile della nuova Abarth 500 elettrica, prima auto a zero emissioni della casa automobilistica dello Scorpione. Novità interessanti dovrebbero arrivare anche da Opel e Citroen. La prima porterà sul mercato la nuova Opel Astra-e in tutte le sue versioni di carrozzeria. Queste ovviamente sono solo alcune delle novità previste ma non si escludono ulteriori sorprese. Vedremo quali altre novità saranno annunciate per il 2023 da Stellantis nei prossimi mesi.

