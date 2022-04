Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: arrivano ulteriori conferme

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato alcune indiscrezioni sul probabile ritorno della nuova Alfa Romeo 33 Stradale diffuse dal sito Autopareri. Secondo queste voci Alfa Romeo avrebbe già deciso di lanciare nei prossimi anni una nuova generazione del celebre modello in edizione limitata di 33 esemplari. Questi sarebbero stati suddivisi in 16 con motore a combustione e 16 con motore completamente elettrico, più una versione speciale di lancio che forse sarà venduta all’asta con il ricavato messo in beneficienza oppure da esporre nel museo La Macchina del Tempo di Arese.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: anche all’estero confermano le voci trapelate nei giorni scorsi

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarebbe stata già mostrata ad alcuni rivenditori della casa automobilistica del Biscione che sarebbero rimasti favorevolmente impressionati dall’aspetto della nuova vettura dello storico marchio milanese. La vettura dunque arriverebbe con l’obiettivo di migliorare l’immagine di Alfa Romeo creando nuovi legami con il suo prestigioso passato. Questa potrebbe essere solo la prima di una serie di auto in edizione limitata tra le quali potrebbe esserci spazio in futuro anche per una nuova Alfa Romeo Duetto.

Queste voci trapelate dall’Italia sono state confermate nelle scorse ore anche dall’estero. Anche in altri paesi alcuni rivenditori hanno confermato di aver visto i teaser della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Tra l’altro, queste voci confermano anche che per il debutto di questa auto non si dovrà aspettare nemmeno molto. Si vocifera infatti che il debutto possa avvenire tra il 2023 e il 2024.

Imparato a proposito del futuro di Alfa Romeo aveva promesso dettagli più precisi entro la fine del 2022. Chissà che non sia quella l’occasione giusta per confermare l’imminente debutto di questa auto che sicuramente quando sarà svelata farà parlare a lungo di se nel mondo dei motori per le sue caratteristiche e per il design.

Anche in questa maniera del resto si costruisce l’immagine di un marchio e si migliora la sua reputazione. Il gruppo Stellantis ha chiarito che intende trasformare Alfa Romeo nel suo brand premium globale con auto vendibili in tutti i continenti.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo MiTo: dal Regno Unito insistono sul ritorno del celebre modello della casa del Biscione in versione a 5 porte e con motore elettrico

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!