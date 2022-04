Alfa Romeo Giulia restyling: aumenterà il prezzo?

Alfa Romeo Giulia restyling sarà una delle prossime novità importanti per la casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate insieme a quello dell’aggiornamento di Alfa Romeo Stelvio. Le novità che questo restyling porterà le conosciamo tutti. Ci sarà qualche lieve modifica estetica a scudetto, logo, gruppi ottici, calandra e paraurti ma senza toccare la carrozzeria.

Ecco di quanto potrebbe aumentare in media il prezzo di Alfa Romeo Giulia Restyling

L’auto avrà nuove tecnologie e il quadro strumenti digitale. Inoltre è previsto il motore mild hybrid, che porterà l’elettrificazione nella gamma della berlina di segmento D dello storico marchio milanese. In tanti si sono domandati se con questo aggiornamento ci sarà un cambio di prezzi. Al momento certezze non ce ne sono. Infatti non sono stati fatti annunci ufficiali che eventualmente arriveranno solo dopo la presentazione di Alfa Romeo Giulia restyling.

Secondo i soliti bene informati ci sono buone probabilità che la vettura al pari di Alfa Romeo Stelvio restyling possa subire un lieve aumento dei prezzi con il suo arrivo sul mercato. Si parla di circa 500 – 1000 euro in più rispetto alla versione attuale. Questo anche a causa dell’aumento dei costi dei componenti dovuto alla carenza di microchip e alla guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, la versione Mild Hybrid dovrebbe disporre del motore da 2.0 litri a 4 cilindri con una potenza di circa 300-320 CV. Inoltre sembra possibile l’arrivo anche di una versione depotenziata di questo motore elettrificato, con una potenza di circa 240-250 CV. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori notizie su questo atteso modello che nei prossimi anni caratterizzerà la gamma di Alfa Romeo almeno fino all’arrivo della seconda generazione che però non vedremo prima del 2026.

