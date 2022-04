Nuova 500 Elettrica a New York Auto Show; ritorno negli States?

Al recente New York Auto Show, Stellantis ha esposto la Nuova 500 Elettrica di casa Fiat. Un fatto quasi inspiegabile, che potrebbe però condurre a passaggi futuri di una certa rilevanza. Oggi infatti Fiat negli Stati Uniti vende solamente la 500X: lo stand di Stellantis introduceva però anche una Nuova 500 Elettrica Cabrio in Rosso e una Rosa Nuova 500 Elettrica “Trepiuno”. La cosa strana è che si tratta di due versioni che Stellantis aveva ammesso di non voler introdurre nel prossimo futuro all’interno del mercato statunitense. Ecco perché invece Fiat, e Stellantis, dovrebbe pensare di tornare ad introdurre negli States la Nuova 500 Elettrica.

Innanzitutto la Nuova 500 Elettrica è destinataria di un design di grande impatto. Interessante e piacevole come le generazioni che l’hanno preceduta, ma ora con una maggiore cura del dettaglio applicata. I fari si intersecano con il cofano motore e gli indicatori di direzione escono dalla linea di cintura con le eleganti maniglie delle portiere incassate che si trovano al di sotto di questa. Piccole linguette con il nome del modello scendono dal rivestimento dei finestrini. Il frontale retrò, senza griglia, è naturale e pratico e l’intera vettura ha curve sottilmente atletiche. Inoltre, si può avere anche nella bella variante decappottabile, qualcosa che la concorrenza non offre.

Gli eccellenti dettagli continuano all’interno. I materiali sono piacevoli e le finiture molto interessanti. Ci si diverte con i colori e i materiali che rendono ancora più gradevole questa Nuova 500 Elettrica. Ha un pannello del cruscotto morbido e sinuoso che può essere rivestito in tessuto o verniciato in tinta con la carrozzeria. I sedili sono disponibili con il logo Fiat cucito su tutta la tappezzeria. E ha comodi controlli da abbinare al touchscreen luminoso e reattivo. Inoltre, la piccola portiera posteriore della variante “Trepiuno” risulta davvero ottima per l’accesso ai sedili posteriori.

La Nuova 500 Elettrica è una city car chic ed elegante

Fondamentalmente, la Nuova 500 Elettrica di Fiat è una macchina estremamente elegante e chic, qualcosa che il mercato delle elettriche potrebbe mettere in atto con maggiore interesse nel Segmento delle vetture di fascia bassa. E probabilmente venderebbe piuttosto bene nella fascia bassa del mercato anche negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, la Nuova 500 Elettrica parte da un listino inferiore di quasi 5.000 sterline in meno rispetto ad una Mini Cooper SE ovvero circa 3.000 sterline in meno di una Nissan Leaf con batterie da 40 kWh. Sebbene i prezzi di solito non si traducano direttamente, sembrerebbe che la Nuova 500 Elettrica possa avere la possibilità di essere l’auto elettrica più economica in vendita negli Stati Uniti, supponendo che l’omologazione non aggiunga troppo al costo.

E con quel prezzo basso, la Fiat non porterebbe solo molto stile, ma una gamma davvero variegata. La sua batteria da 42 kWh (con 37,3 kWh utilizzabili) offre un’autonomia di circa 300 chilometri nel ciclo WLTP. Probabilmente sarebbe un po’ più basso negli Stati Uniti, ma poiché supera le gamme WLTP della Nissan Leaf e della Mini SE (rispettivamente 270 chilometri e 235 chilometri), immaginiamo che le batterebbe entrambe anche nel ciclo EPA, dove i 40 kWh della Leaf le permettono di essere al top nel mercato delle elettriche a basso costo con 240 chilometri di autonomia. La Nuova 500 Elettrica di Fiat vanta anche la ricarica rapida DC da 85 kW, migliore della Nissan o della Mini.

La Nuova 500 Elettrica però potrebbe non sembrare al top fra le varie vetture del Segmento. I suoi 117 cavalli potrebbero sembrare infatti pochi, ma ha a disposizione comunque un ottimo valore di coppia ai bassi regimi per sentirsi audace a bordo di una vettura così piccola. E parlando di dimensioni, ha sicuramente meno spazio all’interno rispetto agli altri tre veicoli elettrici economici che abbiamo menzionato. Ma è notevolmente più grande della vecchia Fiat 500. È più lunga e più larga, il che dovrebbe essere più attraente per gli americani. C’è ancora un motivo in più per cui potremmo vedere la Nuova 500 Elettrica come un prodotto solido per gli Stati Uniti: la Fiat ha effettivamente bisogno di una vettura di questo tipo. Il marchio vende ora un unico modello, la Fiat 500X. E sta invecchiando. Avere un’auto elettrica nuova ed elegante diversificherebbe il listino, aiuterebbe a dimostrare che i marchi Stellantis prendono sul serio il passaggio all’energia elettrica e forse attirerebbe alcuni acquirenti che non avrebbero altrimenti pensato a disporre di una Fiat nel proprio garage.

La Nuova 500 Elettrica dispone di un’autonomia in elettrico davvero impressionante disponibile a prezzi altrettanto interessanti. Lo fa anche senza sembrare noiosa o stupida. È anche dimensionato meglio ora per l’America e illuminerebbe alcune concessionarie Fiat che potrebbero aver bisogno di una Nuova 500 Elettrica nelle loro vetrine.

Foto, Cnet.com

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!