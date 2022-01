Alfa Romeo Tonale, nuovo SUV Fiat: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per l’ultimo appuntamento del mese di gennaio con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana relative al mondo Alfa Romeo ed all’intero settore delle quattro ruote italiano. Quest’ultima settimana è stata davvero piena di notizie e gli argomenti da riepilogare non mancano di certo.

Tra le principali news degli ultimi sette giorni, da lunedì 24 gennaio ad oggi domenica 30 gennaio, troviamo il futuro Alfa Romeo Tonale giocare un ruolo di protagonista assoluto. La casa italiana ha, infatti, annunciato in via ufficiale la data di presentazione del suo nuovo SUV anticipandone anche alcuni dettagli con una serie di teaser ufficiali.

In attesa del debutto ufficiale, il Tonale continua i test in strada, come confermato anche da alcune foto spia, ed è al centro di rumors ed indiscrezioni legati alle caratteristiche tecniche e ai possibili prezzi di commercializzazione. Manca davvero poco al debutto ufficiale del nuovo SUV di segmento C della casa italiana.

Da segnalare, inoltre, nuove foto spia con protagonisti i nuovi modelli Maserati. Il Tridente si prepara al lancio del nuovo Maserati Grecale, il D-SUV originariamente atteso per lo scorso autunno, e della nuova generazione di GranTurismo. Entrambi i modelli sono ancora in fase di test e si mostrano in questi giorni con foto spia.

Ferrari, invece, continua a lavorare al Ferrari Purosangue, protagonista in questi giorni di rumors e render che provano ad anticiparne le caratteristiche. Da segnalare anche nuove foto spia di un inedito SUV Fiat per il mercato europeo. Il progetto potrebbe essere derivato dalla Opel Mokka, uno dei SUV compatti di riferimento della gamma Stellantis.

Il gruppo Stellantis, intanto, restituisce il prestito ottenuti da FCA con garanzie statali e si prepara ad una massiccia revisione delle sue attività in Italia. Il rischio di tagli alla forza lavoro diventa sempre più concreto. Nel frattempo, però, i dati di vendita in arrivo dall’Europa e dalla Cina sono incoraggianti e fanno ben sperare in vista di un’ulteriore crescita futura.

Alfa Romeo

Questa settimana, Alfa Romeo ha confermato ufficialmente la data di presentazione del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il futuro C-SUV della casa italiana sta per fare il suo debutto in pubblico. Il brand, infatti, ha in programma un evento di presentazione, che sarà trasmesso in diretta streaming, in programma il prossimo 8 febbraio 2022. Come prevedibile, la notizia del debutto del Tonale ha fatto il giro del mondo.

Secondo alcune indiscrezioni, nel corso dell’evento di presentazione del nuovo Alfa Romeo Tonale, la casa italiana potrebbe anticipare importanti dettagli del suo futuro. In particolare, Alfa Romeo potrebbe anticipare il suo piano di rilancio mettendo in mostra quelli che saranno i nuovi progetti in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale arriverà sul mercato in diverse varianti. Oltre alle versioni ibride, il SUV potrà contare anche su di una variante diesel. Tale versione, nonostante il calo delle vendite delle auto a gasolio, potrebbe essere il modello più venduto della gamma del Tonale, in particolare in mercati come l’Italia.

Uno degli aspetti più interessati da scoprire del nuovo progetto della casa italiana sarà il listino prezzi dell’Alfa Romeo Tonale. I prezzi del nuovo SUV dovranno essere “giusti” sia per garantire una buona diffusione del SUV che per offrire al brand la possibilità di massimizzare i profitti. La gamma sarà articolata ma la versione di base potrebbe essere sufficientemente accessibile.

In vista della presentazione ufficiale, il Tonale si mostra ancora online con una serie di teaser ed anche con nuove foto spia che ci confermano l’avanzamento della fase di sviluppo. Ecco le foto spia:

In attesa del debutto del Tonale, c’è un altro modello Alfa Romeo in sviluppo. Si tratta dell’Alfa Romeo Brennero. Il futuro B-SUV dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del 2023, andando ad espandere in modo significativo la gamma del marchio italiano. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul progetto.

Tra le novità future di Alfa Romeo ci sarà ampio spazio per l’elettrico. La casa italiana ha in programma diverse novità in tal senso e, come tutti gli altri brand di Stellantis, progressivamente il suo futuro sarà completamente elettrificato. Ecco cosa attendersi dal futuro elettrico di Alfa Romeo per i prossimi anni.

Tra gli articoli della settimana legati al mondo Alfa Romeo segnaliamo un approfondimento sulle 3 Alfa Romeo di concezione moderna più belle in assoluto secondo il giudizio della redazione di ClubAlfa.it.

Fiat

La nuova Fiat Panda verrà realizzata in due versioni. Il nuovo modello sarà proposto sia in una versione city car, erede diretta del modello attuale, che in una più grande variante crossover. Sarà fondamentale capire se questa doppia anima della nuova Panda conquisterà il mercato riuscendo a convincere la clientela.

In questi giorni, un render prova ad anticipare il design della nuova Panda. Eccolo:

Il futuro di Fiat sarà caratterizzato da diverse nuove auto elettriche che affiancheranno la 500 Elettrica. Secondo le prime indiscrezioni, le Fiat elettriche del futuro saranno economiche e continueranno a rappresentare un importante riferimento del brand che non abbandonerà il settore dei modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo anche passando all’elettrico.

Da segnalare che in questi giorni è stato avvistato un prototipo di un misterioso crossover a marchio Fiat per l’Europa. Il progetto è stato catturato da alcune foto spia che confermano come lo sviluppo sia già in una fase avanzata. Il progetto potrebbe essere derivato dall’Opel Mokka, uno dei SUV compatti di riferimento della gamma Stellantis. Ecco le foto spia:

Nel futuro di casa Fiat potrebbe esserci spazio anche per un ritorno della Fiat Punto. Il modello però potrebbe essere molto diverso dalla “vecchia” Punto. La nuova generazione di Fiat Punto potrebbe, infatti, essere un SUV Coupé di dimensioni compatte in grado di ampliare la gamma del brand con una soluzione del tutto inedita.

In casa Fiat già si lavora ad una nuova Fiat Argo, modello di riferimento della gamma sudamericana del brand. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova Argo è programmata per il 2025. La city car di nuova generazione arriverà sul mercato sudamericano esclusivamente e sarà realizzata a partire dalla piattaforma CMP, la stessa su cui Fiat dovrebbe realizzare diversi nuovi modelli futuri.

Ferrari

Tra le principali novità del 2022 di casa Ferrari ci sarà il nuovo Ferrari Purosangue. Si tratta del primo SUV della casa italiana. Il debutto del nuovo modello è atteso per i prossimi mesi ma, per il momento, Ferrari non ha ancora svelato alcun dettaglio sul progetto, limitandosi a confermare il nome e il periodo di presentazione.

Lo sviluppo del Purosangue è ancora in corso ma sul progetto si continua a parlare da tempo. In questi giorni, un nuovo video render prova ad anticipare il designer del nuovo Purosangue, in attesa del debutto ufficiale programmato per i prossimi mesi. Ecco il video in questione:

Tra gli articoli della settimana di casa Ferrari segnaliamo un confronto tra due icone del mondo delle quattro ruote. Il confronto in questione vede la Ferrari F40 sfidare la Porsche 959. Si tratta di due modelli che hanno scritto pagine importanti della storia dei rispettivi brand e che in questo confronto vengono messi l’uno contro l’altro.

Maserati

Una delle novità di Maserati del 2022 sarà la nuova generazione di Maserati GranTurismo, modello che dovrebbe debuttare in via ufficiale nel corso della seconda metà del 2022. La nuova sportiva è al centro di rumors e indiscrezioni da tempo ed in questi giorni si è mostrata in una serie di foto spia che ci anticipano alcuni dettagli del progetto. Ecco le foto spia:

Tra le novità di Maserati in arrivo nel corso dei prossimi mesi c’è anche il nuovo Maserati Grecale. Il D-SUV della casa italiana, derivato dalla stessa piattaforma dell’Alfa Romeo Stelvio, dovrebbe essere svelato nel corso della prossima primavera. Nel frattempo, continuano ad arrivare foto spia relative ai prototipi del suv. Le ultime foto ci mostrano, in particolare, l’abitacolo interno del SUV. Da segnalare anche un set di nuove foto ufficiali dei prototipi. Tutte le nuove immagini del SUV sono riepilogate nella galleria qui di sotto:

Da notare che Maserati ha anche rilasciato un video ufficiale dedicato al prototipo del Grecale. Eccolo:

Jeep

Si rinnova la gamma del Jeep Gladiator. Il pick-up del marchio americano, infatti, registra il debutto della versione RS Edition. Si tratta di una versione speciale del modello, sempre più riferimento assoluto della gamma Jeep, in particolare per quanto riguarda il mercato nordamericano dove questo tipo di veicoli sono richiestissimi. Da segnalare che, in questi giorni, Jeep ha annunciato i prezzi della Grand Cherokee 4xe, versione plug-in hybrid della Grand Cherokee.

Stellantis

Questa settimana, Stellantis ha annunciato che estinguerà in anticipo il suo prestito da 6.3 miliardi di euro ottenuto con garanzie statali. In questo modo, il gruppo non avrà vincoli e potrà procedere con riduzioni della forza lavoro in Italia nell’ottica di un’oramai inevitabile programma di ridimensionamento della produzione italiana.

Tra i primi stabilimenti a dover fare i conti con possibili esuberi c’è lo stabilimento di Cassino. In ogni caso, per il prossimo futuro, molti lavoratori italiani del gruppo potrebbero essere a rischio. In arrivo ci sono, infatti, nuovi tagli che potrebbero ridurre sensibilmente le attività del gruppo nel nostro Paese.

L’elettrico rappresenta il riferimento del mondo delle quattro ruote nel corso del prossimo futuro. Stellantis ha espresso diversi dubbi sulla bontà della transizione verso l’elettrico anche se il gruppo è impegnato nella realizzazione di nuovi modelli in grado di sostenere tale progetto, quasi obbligato dalle nuove normative. In futuro, tutti i brand, compreso Alfa Romeo, saranno elettrificati.

Da segnalare che Stellantis ha annunciato un importante cambio di strategia per quanto riguarda la sua produzione in Russia. I veicoli commerciali prodotti nel sito russo del gruppo verranno commercializzati anche in Europa e non saranno riservati esclusivamente al mercato locale. In Russia, il gruppo produce i veicoli commerciali Peugeot Expert, Opel Vivaro e Citroёn Jumpy.

Il gruppo Stellantis ha chiuso il 2021 con dati incoraggianti in Europa. Da notare che l’azienda ha piazzato alcuni modelli nella Top 10 dei modelli più venduti in Europa confermando il suo ruolo di primo piano sul mercato delle quattro ruote del nostro continente. La Peugeot 208 è il modello più venduto del gruppo.

Da segnalare che il gruppo Stellantis punta ad espandersi in Cina. In attesa che le nuove strategie diventino ufficiali, l’azienda registra un raddoppio delle vendite nel corso del 2021, un dato che fa ben sperare in vista del prossimo futuro e dell’arrivo di nuovi progetti in grado di sostenere al massimo le vendite.

Tra le novità del futuro di Stellantis c’è anche il programma di rinnovamento e rinascita del marchio Lancia. Il primo modello di nuova generazione del brand sarà la Nuova Lancia Ypsilon che dovrebbe debuttare nel giro di 1-2 anni. Il progetto in questione, in questi giorni, si mostra online in un nuovo render che prova ad anticiparne il design.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 febbraio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.