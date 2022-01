Jeep Gladiator RS Edition: nuova versione speciale per il pick-up

Da quando la nuova generazione del Jeep Gladiator è arrivata sul mercato, sono stati realizzati anche diversi progetti custom. L’ultimo proviene da Road Show International, una concessionaria di auto con sede ad Atlanta (Georgia) che ha portato il Gladiator RS Edition davanti alla sede della squadra di NBA Atlanta Hawk.

Soprannominata The Baptist, questa edizione speciale del famoso pick-up dispone di un rivestimento in Satin Gun Metal sulla carrozzeria e in Bullet Liner Satin sul cassone, con tanto di logo personalizzato.

Jeep Gladiator RS Edition: svelata una nuova versione personalizzata del pick-up

Tra le modifiche apportate abbiamo ganci traino rossi, sospensioni ReadyLift da 10,6 cm, cerchi off-road Forgiato Terra da 24”, pneumatici con spessore interno pronunciato, cofano motore da corsa, barra a LED sul tetto e rivestimento protettivo in ceramica.

Spostandoci nell’abitacolo, il Jeep Gladiator RS Edition dispone di un rivestimento in pelle bicolore Red e Black Diamond, una superficie resistente all’acqua, impianto audio e navigatore personalizzati e loghi custom sui poggiatesta.

A parte tutte le modifiche appena citate, l’unica caratteristica ad essere rimasta stock è il motore. Sotto il cofano si nasconde un Pentastar V6 a benzina da 3.6 litri capace di sviluppare 289 CV di potenza e 353 Nm di coppia massima per prestazioni soddisfacenti.

Il marchio di Stellantis parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 169 km/h. Purtroppo, Road Show International non ha rivelato se tutte le varie modifiche apportate hanno un impatto sulle performance del pick-up.

Ricordiamo che il Jeep Gladiator è disponibile anche in Italia, al momento solo nella versione Overland con prezzo di partenza di 58.434 euro. Secondo la casa automobilistica americana, il Gladiatore Overland propone il massimo in termini di estetica, comfort e tecnologia.

Tra le caratteristiche di serie abbiamo quadro strumenti TFT con display a colori da 7 pollici, cerchi in lega bicolore da 18”, inserti esterni con finiture argentate, sistema di infotainment Uconnect con radio, navigatore e display da 8.4 pollici e impianto audio Alpine da 552W con nove altoparlanti.

In Italia viene offerto soltanto con il motore V6 turbodiesel Multijet da 3 litri capace di erogare 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 marce e al sistema 4×4 full time Selec-Trac con marce ridotte.