Alfa Romeo Brennero: le ultime novità

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere il nome del futuro B-SUV che la casa automobilistica del Biscione lancerà nel corso del prossimo anno. Esattamente il suo debutto dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023, molto probabilmente in autunno. In quel periodo dovrebbe partire la sua produzione che come anticipato nei mesi scorsi avverrà presso il sito produttivo Stellantis di Tychy in Polonia insieme ai SUV compatti di Fiat e Jeep.

Ecco tutto quello che sappiamo su Alfa Romeo Brennero, futuro SUV di segmento B del Biscione

Alfa Romeo Brennero a breve dovrebbe iniziare la sua produzione. I primi prototipi camuffati del veicolo dovrebbe arrivare in strada nel giro di qualche settimana. Il veicolo è particolarmente atteso per vari motivi. Si tratterà del primo modello ad avere una versione completamente elettrica di Alfa Romeo. Sarà la nuova entry level della gamma del Biscione.

Inoltre sarà già verso la fine del 2024 l’auto più venduta tra tutte quelle presenti nella gamma dello storico marchio milanese. Le previsioni parlando di circa 150 mila immatricolazioni annue. La vettura sarà anche la prima di Alfa Romeo ad essere realizzata su piattaforma CMP.

Sul web sono in tanti a cimentarsi su quello che sarà l’aspetto del nuovo Alfa Romeo Brennero, con i numerosi render che circolano in rete. Il veicolo sarà molto probabilmente simile nel design ad Alfa Romeo Tonale soprattutto nella parte anteriore. I due modelli differiranno maggiormente al posteriore.

Quanto alla lunghezza si parla di circa 430 cm. Il prezzo dovrebbe essere il più basso tra quelli presenti nella gamma di Alfa Romeo ma comunque sarà abbastanza elevato. Del resto Alfa Romeo è un marchio premium e quindi i punti di riferimento saranno veicoli tipo Audi Q2 e il futuro SUV di Smart.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello di Alfa Romeo di cui sicuramente nei prossimi mesi sentiremo parlare molto. Infatti man mano che ci avvicineremo al suo debutto è sicuro che nuovi particolari e dettagli sul suo design, sulle sue caratteristiche e suoi motori e emergeranno.

Ancora sono tante le incertezze in merito a come sarà questo veicolo, ma di una cosa siamo sicuri, si tratterà di un modello di alto livello con il quale Alfa Romeo proverà a dominare il suo segmento dando serio filo da torcere ai rivali.

