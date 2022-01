Stellantis estinguerà in anticipo il suo prestito da 6,3 miliardi

Importanti indiscrezioni arrivano da Bloomberg per quanto riguarda Stellantis. A quanto pare il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares si prepara a rimborsare un prestito garantito a Fiat Chrysler Automobiles dallo Stato di 6,3 miliardi di euro nel mese di giugno del 2020 con un anno di anticipo. Lo hanno confermato giovedì due fonti che conoscono bene la questione.

Questo finanziamento triennale è stato concesso al produttore nel giugno 2020 al culmine dell’epidemia di COVID-19, dalla banca Intesa Sanpaolo e dalla compagnia pubblica di assicurazione del credito all’esportazione SACE che ne hanno garantito l’80% dell’importo. Da allora Fiat Chrysler si è fusa con la francese PSA per formare Stellantis. All’epoca ci furono molte polemiche a proposito di questo prestito in quanto già da tempo Fiat Chrysler aveva spostato la sua sede legale in Olanda e inoltre stava trattando per fondersi con PSA Groupe che tra i suoi soci aveva anche lo Stato Francese.

Nonostante ciò però alla fine il governo italiano decise di concedere il prestito per il semplice fatto che Fiat Chrysler Automobiles era uno dei principali datori di lavoro nel nostro paese e quindi il governo ha voluto garantire alla società la liquidità necessaria per poter andare avanti salvaguardando moltissimi posti di lavoro nel nostro paese. Basti pensare che nell’industria automobilistica italiana sia in maniera diretta che indiretta trovano lavoro oltre 278 mila persone.

Secondo alcuni il rinunciare al prestito in anticipo libera il gruppo Stellantis da alcune condizioni. In particolare quella di conservare tutti i posti di lavoro nei suoi stabilimenti, quella di effettuare investimenti nel nostro paese e anche quella di pagare i fornitori senza ritardi. Il numero uno del gruppo Carlos Tavares ha più volte ribadito di recente di voler puntare ancora forte sul nostro paese anche se si è lamentato del costo di produzione degli stabilimenti italiani che è tra i più alti in assoluto.

