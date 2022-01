Stellantis raddoppia le vendite in Cina

Stellantis ha registrato un ottimo risultati in Cina. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha accolto con favore venerdì il miglioramento delle sue vendite in Cina, trainato dalla Jeep Wrangler, mentre il gruppo si prepara a svelare il suo piano strategico per questo enorme mercato con un ” potenziale ancora non sfruttato”.

La joint venture di Stellantis con Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DCPA) ha visto un forte incremento di vendite nel 2021, con più di 100 mila veicoli venduti. Secondo i responsabili del gruppo in Cina si tratta di più del doppio delle vendite registrate l’anno precedente.

Vendite raddoppiate per Stellantis in Cina nel 2021: superata quota 100 mila immatricolazioni

Quasi 9.300 dei 100.000 veicoli sono auto a zero emissioni. Il fuoristrada Jeep Wrangler ha persino registrato vendite record, secondo quanto affermato da Stellantis. Grégoire Olivier, Direttore (COO) per la Cina di Stellantis ha detto che i risultati mostrano quelle che sono le intenzioni del suo gruppo in Cina, un mercato essenziale per la crescita dell’azienda a livello globale.

Stellantis ha anche annunciato “ progressi significativi ” nel mercato della distribuzione indipendente di componenti e ha fuso tre entità in cui aveva investito dal 2018 in un unico distributore nazionale, per il quale la sua partecipazione ammonta al 53,5 per cento. Questa nuova azienda è diventata il 4° distributore di ricambi per fatturato (176 milioni di euro nel 2021) nel mercato della distribuzione di ricambi indipendente in Cina.

Stellantis aveva annunciato giovedì l’intenzione di acquisire una partecipazione di maggioranza nella joint venture che detiene con la cinese GAC (China Guangzhou Automobile), operazione descritta come il ” primo passo chiave verso la razionalizzazione delle operazioni in Cina, che fa parte di del piano strategico della società, che dovrebbe essere annunciato il 1° marzo. Questo piano deve presentare in particolare i progetti per la Cina, il mercato più grande del mondo, dove i marchi Stellantis hanno incatenato i fallimenti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il produttore automobilistico vuole incrementare la sua quota nella joint venture con GAC