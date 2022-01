Alfa Romeo Tonale: la notizia del suo debutto fa il giro del mondo

Come sappiamo il prossimo 8 febbraio Alfa Romeo Tonale farà finalmente il suo debutto. A quasi 3 anni dal debutto della versione concept car al Salone dell’auto di Ginevra 2019 faremo finalmente conoscenza con la versione di produzione del SUV che poi esordirà sul mercato il prossimo 4 giugno con la produzione che inizierà a marzo presso lo stabilimento di Pomigliano come ha anticipato il numero uno di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

La notizia del debutto di Alfa Romeo Tonale ha avuto risalto in tutto il mondo

La notizia del debutto ufficiale di Alfa Romeo Tonale il prossimo 8 febbraio ha fatto il giro del mondo. Tutti i principali magazine automobilistici del pianeta hanno dato risalto alla notizia dimostrando la grande attesa che c’è attorno al lancio di questo modello che dovrebbe essere il primo di una lunga serie di auto che avranno il difficile compito di rilanciare le sorti della casa automobilistica del Biscione nel segmento premium del mercato auto a livello globale.

Sono in tanti a sperare che Alfa Romeo possa tornare a dire la sua sul mercato dopo anni che con la gamma ridotta all’osso le vendite a livello globale si sono ridotte di molto. Si spera che il debutto di Tonale possa rappresentare una sorta di nuovo inizio per il Biscione che spera di vendere circa 100 mila unità all’anno del suo nuovo SUV di segmento C.

L’attesa per l’8 febbraio è davvero alta anche perchè in molti pensano che per quella data possano arrivare ulteriori anticipazioni sul futuro di Alfa Romeo. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha promesso 5 nuovi modelli nei prossimi 5 anni e dunque la curiosità di sapere di quali auto si tratterà cresce giorno dopo giorno.

