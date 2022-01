Jeep Grand Cherokee 4xe 2022: annunciati i prezzi ufficiali

Jeep ha annunciato nelle scorse ore i prezzi della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe riservati al mercato statunitense. La prima Grand Cherokee elettrificata in assoluto rafforza la posizione di leadership di questo modello nel segmento dei SUV full-size.

Offre un nuovissimo gruppo propulsore ibrido plug-in che garantisce fino a 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica, oltre a una piattaforma completamente nuova, interni di prim’ordine, caratteristiche di sicurezza e protezione high-tech più avanzate della categoria, tecnologie avanzate leader del segmento e due leggendari sistemi 4×4 di Jeep. Si parte da 57.700 dollari.

Jeep Grand Cherokee 4xe 2022: rivelati i prezzi ufficiali per il mercato statunitense

Jim Morrison, vicepresidente e capo di Jeep Nord America, ha dichiarato che la Jeep Grand Cherokee 4xe 2022, insieme alla Grand Cherokee L a tre file e alla Grand Cherokee a due file, rappresentano la migliore gamma Grand Cherokee di sempre.

La tecnologia 4xe ibrida plug-in permette a questo modello di rafforzare ulteriormente la visione del marchio di Stellantis di libertà a emissioni zero. La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, con il sistema Quadra Trac II 4×4 di serie, ha un prezzo di listino negli USA di 57.700 dollari (51.427 euro).

La gamma è composta da quattro allestimenti chiamati 4xe, Trailhawk 4xe (62.485 dollari – 55.692 euro), Overland 4xe (65.760 dollari – 58.611 euro) e Summit 4xe (69.820 dollari – 62.230 euro), oltre al pacchetto Summit Reserve 4xe (74.300 dollari – 66.223 euro). Assemblata nel nuovo stabilimento Detroit Assembly Complex – Mack, la Grand Cherokee 4xe 2022 dovrebbe iniziare ad arrivare nelle concessionarie statunitensi di Jeep nella primavera 2022.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana, la tecnologia ibrida plug-in sviluppata internamente migliora il divertimento, la libertà, l’avventura e la capacità di leadership 4×4 per cui Jeep è nota, fornendo prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell’ambiente senza precedenti.

La batteria assicura fino a 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica. Troviamo poi il sistema Quadra Trac II 4×4 con ripartitore di coppia a due velocità e rapporto di trasmissione a bassi regimi di 2.72:1.

La capacità di traino massima è pari a 2720 kg mentre il gruppo propulsore è costituito da un quattro cilindri turbo da 2 litri, due motori elettrici, una batteria da 400V e la trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità. Complessivamente, il sistema 4xe riesce a sviluppare 380 CV di potenza e 637 Nm di coppia massima.

Il motore a quattro cilindri in linea da 2 litri della Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 appartiene alla famiglia Global Medium Engine di Stellantis. Utilizza un turbocompressore twin scroll a bassa inerzia, montato direttamente sulla testata. L’efficienza viene migliorata grazie all’uso del servosterzo elettrico e di un compressore dell’aria condizionata azionato elettricamente che ha permesso di rimuovere carichi aggiuntivi dal motore.