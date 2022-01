Alfa Romeo Tonale: nuovo video teaser mostra ulteriori dettagli

Ulteriori dettagli su Alfa Romeo Tonale sono emersi nelle scorse ore grazie ad un nuovo video teaser pubblicato da Alfa Romeo sui social. La clip accompagna dalla frase “Arte e attenzione ai dettagli” mostra alcuni scorsi interni del nuovo SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione. Si vede ad esempio un pezzo di un sedile in pelle con il logo del Biscione e le cuciture rosse. Si vede il tricolore e una parte del volante.

Nuovi scorci di Alfa Romeo Tonale in un video pubblicato dal Biscione nelle scorse ore

Il video mostra alcuni dettagli di Alfa Romeo Tonale mettendo in evidenza la cura per il particolare che il Biscione ha messo in questa nuova vettura che sarà svelata ad Arese il prossimo 8 febbraio alle ore 15. Del resto è stato lo stesso CEO Jean-Philippe Imparato a dire più volte nelle passate interviste che con i nuovi modelli Alfa Romeo avrebbe avuto ancora più cura e attenzione per i dettagli. Quanto anticipato dall’amministratore delegato di Alfa Romeo sembra confermato da questo nuovo breve filmato.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale arriverà sul mercato il prossimo 4 giugno. Il SUV avrà una lunghezza intorno ai 450 cm e proverà a sfidare ad armi pari avversari del calibro di Audi Q3, Bmw X1, Mercedes GLA, Mini Countryman e Volvo XC40.

I prezzi non sono stati rivelati e difficilmente saranno anticipati l’8 febbraio. Sembra più probabile che il listino prezzi sarà mostrato poco prima dello sbarco in concessionaria. In ogni caso pensiamo che i prezzi del SUV di Alfa Romeo saranno in linea con quelli dei suoi principali avversari. Del resto la qualità bisogna pagarla e inoltre Imparato è anche intenzionato a ridurre drasticamente il fenomeno delle km zero. Il tutto per migliorare l’immagine del Biscione che dopo anni difficili va ricostruita.

