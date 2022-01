Alfa Romeo Tonale: il listino prezzi incuriosisce

Il prossimo 8 febbraio è stato ufficialmente confermato che Alfa Romeo Tonale farà il suo debutto. Il SUV di segmento C a quasi 3 anni dalla prima apparizione della sua concept car si mostrerà nella sua versione di produzione. La produzione poi sarà avviata a marzo a Pomigliano mentre la commercializzazione avverrà dal 4 giugno. A proposito di questo modello c’è grande curiosità di conoscere il suo listino prezzi.

Cresce la curiosità di sapere quali saranno i prezzi di Alfa Romeo Tonale

Considerato che Alfa Romeo Tonale non sarà messo in vendita prima di giugno sembra alquanto improbabile che l’8 febbraio si possa parlare di prezzi. Molto probabilmente questi usciranno a ridosso dello sbarco in concessionaria del veicolo quindi verso fine maggio. Fino a quel momento si potranno fare solo ipotesi.

Ci aspettiamo un prezzo in linea con quello dei suoi diretti rivali. Ricordiamo infatti che Alfa Romeo Tonale anche se nel segmento C sarà un SUV premium e in quanto tale sicuramente i prezzi non saranno particolarmente economici. Poi ovviamente ci sarà una bella differenza tra la versione di ingresso e la top di gamma con motore ibrido da 240 cavalli.

Come versione di ingresso si parla anche di un diesel che potrebbe essere in assoluto la versione più venduta di tutte. In ogni caso come anticipato da Jean-Philippe Imparato si tratterà di un veicolo di alto livello dove nulla sarà lasciato al caso e la cura dei particolari sarà massima.

Da qui al prossimo 8 febbraio sicuramente altri teaser arriveranno dopo quelli dei giorni scorsi che hanno mostrato i fari, la parte anteriore e uno scorcio del cockpit di Alfa Romeo Tonale. Non resta dunque che aspettare e vedere cosa farà ancora la casa automobilistica del Biscione per mantenere alta l’attenzione e l’attesa per il debutto del suo atteso modello.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la casa automobilistica del Biscione ha creato un “Sound Tunnel Index” per le migliori gallerie