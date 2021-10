Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. In questa settimana conclusiva di ottobre abbiamo registrato l’arrivo di un gran numero di news, legate ad Alfa Romeo ed a tutto il mondo delle quattro ruote italiano. Di seguito andiamo a vedere quali sono state le notizie più interessanti della settimana.

Per Alfa Romeo si è parlato della nuova Alfa Romeo Giulietta. Il progetto non è ancora confermato ufficialmente ma grazie alle sinergie di Stellantis potrebbe avere una corsia preferenziale verso l’approvazione. Stellantis potrebbe realizzare diversi modelli in parallelo alla Giulietta per ammortizzare i costi di produzione. Da segnalare, inoltre, anche il debutto di un interessante tuning della Giulia Quadrifoglio.

In casa Fiat, invece, registriamo importanti novità per la Fiat 500. Grazie al successo della 500 Elettrica, infatti, la segmento A del marchio italiano si sta affermando come uno dei modelli più venduti in assoluto in Europa. Da notare, inoltre, che Stellantis ha confermato che da gennaio aumenterà la produzione della 500 Elettrica nello stabilimento di Mirafiori con la partenza di un nuovo turno di lavoro.

Maserati, intanto, continua a testare la nuova GranTurismo. La nuova generazione della coupé del Tridente farà il suo debutto ufficiale il prossimo anno. In attesa del debutto, anche questa settimana sono emerse nuove foto spia sul progetto che sta oramai raggiungendo la fase finale del suo sviluppo.

Da notare, inoltre, che Stellantis ha pubblicato i dati finanziari del terzo trimestre del 2021. Per il gruppo, nonostante la crisi dei chip, sono arrivati risultati positivi. Il problema con le forniture di semiconduttori non ha fermato l’azienda che ha confermato i target per il 2021 anticipando possibili buoni risultati per il quarto trimestre dell’anno.

Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci una nuova Giulietta. La realizzazione del progetto potrebbe essere agevolata dal fatto che Lancia realizzerà una nuova Delta. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la nuova segmento C di Alfa Romeo potrebbe essere realizzata in sinergia con Lancia che punterà sulla Delta per creare una gamma di nuova generazione in grado di sostenere la crescita del brand.

Il tuner tedesco Manhart ha presentato una sua versione dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Il progetto in questione è stato chiamato Manhart Giulia QV600. Il kit di personalizzazione da applicare alla sportiva della casa italiana porta il V6 Biturbo fino a 662 CV di potenza e 790 Nm di coppia massima garantendo un incremento di 152 CV e 190 Nm.

Da notare che la Manhart Giulia QV600 presenta anche diverse caratteristiche esclusive a livello estetico che andranno a personalizzare il progetto, diversificandolo dalla Giulia Quadrifoglio. Inizialmente, Manhart realizzerà solo 10 esemplari della “sua” versione della Giulia con un prezzo di 119,500 euro.

Il futuro di Alfa Romeo sarà caratterizzato da tanti modelli inediti, ancora tutti da scoprire. Come ogni settimana, in rete continuano a circolare render che provano ad anticipare quello che potrebbe essere il futuro di casa Alfa Romeo per i prossimi anni. Tra i progetti apparsi online in questi giorni segnaliamo un render che anticipa l’Alfa Romeo Vassago, un possibile SUV elettrico del marchio italiano. Ecco il render:

Segnaliamo che in questi giorni abbiamo pubblicato un interessante approfondimento dedicato alle Alfa Romeo più veloci di sempre al Nurburgring. La pista tedesca è stata per anni un riferimento per le sportive che hanno avuto modo di cimentarsi in test ad alta velocità lungo l’Inferno Verde. Tra i modelli di riferimento del tracciato c’è, senza dubbio, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Da segnalare che l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato telaio 00001, primo di 210 esemplari prodotti dalla casa italiana di questo modello, viene proposta all’asta da leBolide. L’esemplare proposto all’asta è conservato in ottime condizioni e, di certo, andrà ad attirare le attenzioni di tanti appassionati e collezionisti.

Il video allegato qui di seguito mostra il ritorno in pista di una Alfa Romeo 8C 2300 del 1933 iscritta dalla Scuderia Ferrari al Gran Premio di Monaco del 1933:

La Fiat 500 continua a far registrare ottimi dati di vendita in Europa. Il successo dell’iconica segmento A del marchio italiano è strettamente collegato al successo della Fiat 500 Elettrica, la city car a zero emissioni prodotta nello stabilimento di Mirafiori dallo scorso anno. I dati di vendita della 500 in Europa sono ottimi e permettono alla vettura di occupare la Top 10 del mercato europeo.

In questi giorni, la Fiat 500 Elettrica è stata protagonista di un importante annuncio da parte di Stellantis. Il gruppo, infatti, ha confermato ai sindacati che da gennaio si registrerà un nuovo turno di lavoro a Mirafiori che porterà ad un notevole incremento della produzione della 500 Elettrica. La city car continua a raccogliere tanti ordini e si avvicina sempre di più ai target produttivi fissati lo scorso anno da FCA.

Fiat continua il programma di riorganizzazione della sua gamma in Sud America. In questa settimana è stato confermato che la Fiat Cronos, uno dei modelli più venduti del brand, registrerà la perdita di alcune versioni nel corso del 2022. La gamma sarà ottimizzata in modo da realizzare esclusivamente le varianti più richieste dalla clientela.

Nel frattempo, in Brasile si registra un grandissimo successo per la nuova Fiat Pulse. Il SUV della casa italiana, infatti, sta facendo segnare ordini da record in queste settimane, confermandosi un nuovo riferimento importantissimo per la gamma sudamericana del marchio italiano, sempre più leader in Brasile. Da notare che il nuovo Pulse sarà la base di partenza di due nuovi SUV di Stellantis.

Fiat Professional, in questi giorni, ha svelato le nuove generazioni di Fiat Scudo e Fiat Ulysse. I due nuovi modelli verranno prodotti in Francia e sono realizzati grazie alla piattaforma modulare EMP2. Da notare, inoltre, che il Fiat e-Ducato è stato eletto Sustainable Truck of the Year 2022

In questi giorni abbiamo pubblicato un interessante confronto tra LaFerrari e la Ferrari SF90 Stradale. Si tratta di due modelli iconici e fondamentali per la storia recente della casa di Maranello. Entrambi i modelli possono contare su soluzioni inedite e all’avanguardia e sono destinati ad essere ricordati in futuro tra le tante produzioni di Maranello.

Da segnalare anche una drag race tra la Ferrari SF90 Stradale e la Tesla Model S Plaid:

La Ferrari 250 GTO è, sicuramente, uno dei modelli più iconici della storia di casa Maranello. In questi giorni, segnaliamo che in rete è arrivo un interessante video on board dedicato alla Ferrari 250 GTO che può rappresentare la giusta occasione per ammirare da vicino la vettura, un riferimento per gli appassionati della casa italiana. Ecco il video:

Questa settimana, è stata proposta in vendita all’asta una Ferrari 250 GT Cabriolet Serie I del 1958 con carrozzeria Pininfarina. esemplare in questione, in ottime condizioni di manutenzione, è valutato 7 milioni di euro. Ferrari ha realizzato appena 40 esemplare di questo modello, tra i più iconici di tutta la produzione di Ferrari.

Il debutto del Maserati Grecale è stato posticipato al prossimo anno (a causa della crisi dei chip). In attesa della presentazione ufficiale in programma la prossima primavera, però, il D-SUV continua i test in strada. Questa settimana, un prototipo del Grecale è stato protagonista di un incidente che ha portato la vettura a schiantarsi contro un palo. L’incidente è avvenuto a Torino.

Una delle principali novità del futuro di Maserati sarà la nuova generazione di Maserati GranTurismo. La nuova sportiva del Tridente farà il suo debutto ufficiale nel corso del 2022. Nel frattempo, però, il modello è in fase di test in strada e questa settimana è stato catturato da nuove foto spia che ci confermano la fase avanzata del suo sviluppo.

Il futuro Jeep B-SUV, modello destinato a diventare il nuovo entry level della gamma del marchio americano, sarà il primo progetto di un marchio FCA realizzato su di una piattaforma PSA (la CMP). Il progetto in questione, secondo le ultime informazioni, sarà svelato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Jeep è alle prese con i problemi della Gran Cherokee L. Il SUV a sette posti della casa americana, infatti, è protagonista di un nuovo richiamo che coinvolge oltre 7 mila unità. Il richiamo è legato ad un problema con la retrocamera che colpisce i modelli commercializzati sul mercato nordamericano negli ultimi mesi.

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre del 2021, particolarmente condizionato dalla crisi dei chip, Stellantis ha confermato le previsioni per il 2021. Il gruppo, nonostante l’emergenza legata ai semiconduttori che ha costretto ad un taglio del 30% della produzione, ha ribadito che i target fissati per il 2021 saranno raggiunti.

Da notare che Stellantis ha confermato che il piano industriale verrà svelato ad inizio 2022. Il gruppo sta ultimando i programmi che verranno inclusi nel nuovo piano. La data di presentazione verrà annunciata già entro la fine dell’anno in corso. Il piano industriale chiarirà il futuro del gruppo e dei vari marchi per i prossimi anni.

In questi giorni, Stellantis ha stretto un accordo con i sindacati in merito al futuro del polo torinese. Il gruppo prevede la chiusura di Grugliasco e lo spostamento della produzione a Mirafiori già a partire dal prossimo mese di gennaio (la transizione delle attività produttive si concluderà nel 2023). Nell’accordo è compreso anche l’aumento della produzione della Fiat 500 Elettrica dal mese di gennaio.

Da notare, però, che l’accordo non porta la firma della Fiom che non ha accettato i piani di Stellantis. Per maggiori dettagli sulla situazione e sul futuro del polo torinese potete dare un’occhiata alla nostra analisi su quanto sta accadendo a Mirafiori e Grugliasco, due degli stabilimenti più colpiti, in positivo e in negativo rispettivamente, dalle decisioni di Stellantis.

Il futuro di Stellantis è ancora tutto da scrivere, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti che il gruppo realizzerà per i suoi stabilimenti italiani. In questi giorni, i piccoli fornitori italiani di Stellantis hanno espresso le loro preoccupazioni per il futuro. Il gruppo, infatti, potrebbe ridurre gli ordini e creare non pochi problemi all’intera filiera.

Stellantis continuerà a investire in Cina. Il gruppo ha intenzione di avviare una nuova strategia per rilanciarsi sul mercato cinese. Tale strategia si articolerà in vari livelli e prevede nuovi investimenti per DS nonostante il brand non abbia ancora raccolto risultati soddisfacenti sul mercato locale nel corso degli ultimi anni.

Su scala globale, Stellantis ha grandi ambizioni e prevede tanti investimenti per rafforzare la sua offerta e continuare a crescere nel corso del prossimo futuro. Il gruppo, infatti, non ha alcuna intenzione di rallentare nonostante le difficoltà legate alla pandemia ed alla crisi dei chip. Ecco gli investimenti e i progetti futuri di Stellantis.

Nel frattempo, Stellantis prevede di incrementare il numero di posti di lavoro nello stabilimento di Sochaux in Francia. Il gruppo darà il via a nuovi investimenti che andranno ad incrementare la forza lavoro dello stabilimento che, quindi, andrà in netta contro tendenza rispetto a quanto si sta registrando in Italia.

Da notare, inoltre, che Stellantis sposterà alcuni lavoratori italiani nello stabilimento francese di Vesoul. Lo spostamento sarà temporaneo e riguarderà circa 200 dipendenti italiani. Nello stabilimento si producono le Peugeot 308 e 3008. Nel frattempo, dalla Germania chiedono a Stellantis di mantenere gli impegni in merito agli investimenti annuciati in precedenza.

Nel futuro di Lancia ci saranno diversi nuovi modelli. Il marchio, oramai è quasi certo, potrà contare su di una nuova generazione di Lancia Delta, modello che verrà realizzato a partire dalla piattaforma Medium del gruppo Stellantis. In arrivo, inoltre, ci sarà anche una nuova Lancia Ypsilon che, secondo alcuni rumors, potrebbe trasformarsi in un crossover.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 novembre. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.