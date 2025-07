La Jeep Avenger 4xe da oggi protagonista ai 105 Xmasters 2025

Si rinnova la collaborazione fra Jeep e 105 Xmasters, ovvero il più grande evento italiano dedicato agli sport outdoor in programma a Senigallia dal 12 al 20 luglio prossimi. Fra i modelli protagonisti dell’evento ci sarà proprio la Jeep Avenger, il SUV più venduto e apprezzato in Italia anche durante questo primo semestre del 2025.

Nello specifico il costruttore americano di casa Stellantis introdurrà a Senigallia due allestimenti specifici della Jeep Avenger 4xe. Si tratta della serie limitata Avenger 4xe The North Face Edition e della Avenger 4xe Upland. Entrambi i modelli saranno disponibili per i test drive aperti al pubblico durante i weekend del 12/13 luglio e 19/20 luglio prossimi.

Due varianti di Jeep Avenger saranno disponibili per il pubblico ai 105 Xmasters 2025

Sono quindi due le possibilità di apprezzare la Jeep Avenger: The North Face e Upland. Nel caso della Avenger in allestimento The North Face si ha disposizione la sintesi perfetta fra estetica e prestazioni, nel tipico design outdoor con accenti “Summit Gold”. Non manca l’utilizzo di materiali resistenti ispirati agli zaini e alle giacche TNF oltre che un “explore pack” con tenda, borraccia e una borsa coordinata. Parliamo comunque di allestimento disponibile in edizione limitata a 4.806 esemplari che celebra il Monte Bianco, simbolo di avventura e sostenibilità condivise fra i due marchi.

La variante Upland è invece studiata per offrire prestazioni tipiche di un SUV a marchio Jeep. Ci sono, di serie, pneumatici Mud & Snow, protezioni antigraffio, la disponibilità della trazione 4xe intelligente con cambi di modalità per la guida in off-road, sensori a 360 gradi. Tutto ciò per garantire prestazioni sempre eccezionali in ogni ambiente. Entrambe le varianti si potranno provare il 12 e 13 luglio e il 19 e 20 luglio all’interno dell’area Xmasters, disponibili per prove in off-road accanto a un brand ambassador Jeep.

La partecipazione di Jeep, con la Jeep Avenger, alla nuova edizione dei 105 Xmasters è figlia di una partnership consolidata dopo lunghi anni di collaborazione. Si conferma così l’impegno del marchio verso un pubblico amante dell’avventura e dello sport abbinati alla ricerca continua della sostenibilità. In ogni edizione Jeep offre esperienze autentiche e coinvolgenti.

I 105 Xmasters 2025 rappresentano un punto di riferimento per gli amanti della natura e dello sport in riva al mare

Pure l’edizione attuale dei 105 Xmasters diventa un punto di riferimento per chi vuole vivere l’estate puntando sul movimento e sulla libertà. L’evento propone quindi 9 giornate non stop fra natura, musica e sport. Il villaggio Jeep, che mette a disposizione le due versioni di Jeep Avenger, è immerso in un contesto vibrante animato da più di 30 discipline sportive praticabili liberamente da chiunque o mediante sessioni guidate da istruttori e atleti professionisti.

Allo stesso tempo i 105 Xmasters si caratterizzano per la musica live e i DJ set al tramonto, i talk sulla sostenibilità, il trekking, le escursioni in e-bike, le aree relax e i laboratori per bambini oltre che per la possibilità di fare snorkeling e tour naturalistici. Un’autentica espressione del DNA Jeep che con le Avenger presenti all’evento offre un punto di connessione ideale fra lo stile di vita attivo e la mobilità moderna.