Stellantis conferma le previsioni per il 2021

Stellantis ha confermato la sua previsione per l’intero anno per un margine operativo rettificato del 10% per il 2021, anche se i ricavi e le spedizioni nel terzo trimestre sono diminuiti. Stellantis giovedì ha riportato un fatturato netto diminuito del 14% a $ 37,2 miliardi (32,6 miliardi di euro) per il trimestre da luglio a settembre. Le spedizioni globali sono diminuite del 27% a causa della carenza globale di semiconduttori che ha colpito la produzione. Ma le nuove Jeep e le offerte elettrificate mantengono la casa automobilistica transatlantica positiva sui suoi risultati per l’intero anno, supponendo che non si verifichi un ulteriore deterioramento della fornitura di microchip o blocchi significativi di COVID-19.

“I ricavi netti del terzo trimestre di Stellantis riflettono il successo dei nostri recenti lanci di veicoli, comprese le nuove offerte elettrificate, combinate con significative azioni commerciali e industriali eseguite dai nostri team in risposta agli ordini di semiconduttori inevasi”, ha dichiarato Richard Palmer, direttore finanziario. Gli investitori hanno reagito positivamente in Europa all’inizio di giovedì con il titolo della società in aumento di circa il 2% a Milano e Parigi.

A differenza dei suoi rivali di Detroit, la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il rivale francese Groupe PSA riporta guadagni per la prima e la seconda metà dell’anno. La casa automobilistica condividerà i risultati finanziari del 2021 dopo il nuovo anno. Le spedizioni hanno totalizzato 1,131 milioni di veicoli nel terzo trimestre. La carenza di microchip utilizzati nell’elettronica, dai volanti e sedili riscaldati ai sistemi di infotainment, ha lasciato inattivi alcuni impianti per settimane. La carenza per la prima volta questa settimana ha colpito il nuovo stabilimento di assemblaggio Mack di Detroit che produce il SUV a tre file Jeep Grand Cherokee L, fermandolo per tre giorni. Tuttavia, per la prossima settimana non sono previsti tempi di fermo in nessun impianto in Nord America.

Da luglio a settembre, l’azienda ha perso circa il 30% della produzione pianificata, ovvero circa 600.000 veicoli, secondo le stime dell’azienda. Ciò ha contribuito a far calare le vendite negli Stati Uniti del 17% su base annua poiché le scorte dei rivenditori si sono esaurite e i prezzi medi delle transazioni sono aumentati. L’inventario globale alla fine di settembre era di 689.000 veicoli, in calo rispetto a 1.234 milioni di marzo, secondo Stellantis.

I prezzi medi delle transazioni per i suoi veicoli negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 14% a $ 48.867 poiché i veicoli impiegavano il 40% in meno di giorni per essere venduti nel terzo trimestre, secondo il sito web di informazioni automobilistiche Edmunds.com Inc.

Il Nord America ha registrato un fatturato netto di 18,02 miliardi di dollari, in calo del 16%. Le spedizioni di 394.000 veicoli, in calo del 29%, sono state causate dalla carenza di chip e dall’interruzione del minivan Dodge Grand Caravan e del SUV Journey. La produzione del nuovo SUV a tre file Jeep Grand Cherokee L, tuttavia, ha parzialmente compensato queste cifre.

Le vendite di Stellantis l‘hanno resa leader di mercato nel settore dei veicoli commerciali in Sud America e in Europa. I ricavi sono aumentati del 43% in Sud America grazie a un mix e prezzi favorevoli, ma sono diminuiti del 21% in Europa. Anche i ricavi sono diminuiti del 10% in Medio Oriente e Africa, ma sono aumentati del 23% in Asia grazie all’aumento dei volumi. Per Maserati, i ricavi sono aumentati del 31% con l’aumento delle spedizioni e il marchio di lusso ha iniziato le consegne della sua supersportiva MC20.

