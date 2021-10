Fiat 500 è tra le 10 auto più vendute in Europa grazie all’Elettrica

La Fiat 500 si conferma il modello più venduto di Fiat e dell’intero gruppo Stellantis in Europa nel corso del mese di settembre. Il dato è strettamente collegato al successo della Fiat 500 Elettrica. La variante a zero emissioni sta trascinando le vendite della 500 rappresentando un’alternativa sempre più concreta rispetto alla versione con motore termico (anche grazie al supporto degli incentivi statali).

I dati ufficiali confermano che la Fiat 500 è stata la quinta auto più venduta in assoluto in Europa a settembre. La Top 5 vede al primo posto la Tesla Model 3 che registra un totale di 24 mila unità vendute (+58% rispetto al 2020) precedendo la Renault Clio, la Dacia Sandero e la Volkswagen Golf. La Fiat 500 si conferma in ottima posizione raggiungendo la quinta posizione con un totale di 16.349 unità vendute.

Nel confronto con il passato, la 500 registra un calo del-3% rispetto ai dati del settembre del 2020. Da notare che la vettura fa segnare praticamente lo stesso risultato di vendite ottenuto nel 2019, ultimo dato pre-pandemia. Le vendite della 500 a benzina sono, quindi, in forte calo mentre i risultati dell’elettrica consentono di ottenere l’ottimo risultato registrato a settembre.

La Top 10 delle vendite di auto in Europa a settembre si completa con tre modelli Stellantis (Opel Corsa, Peugeot 2008 e Peugeot 208), la Hyundai Tucson e la Renault Captur.

I dati di vendita della Fiat 500 Elettrica

Torniamo ora alla Fiat 500 Elettrica. La city car a zero emissioni di casa Fiat ha registrato un mese di settembre con 4.758 unità vendute in Europa. Il dato conferma che circa il 30% delle unità vendute di 500 sono collegate alla variante a zero emissioni prodotta nello stabilimento di Mirafiori mentre il restante 70% rappresenta la “vecchia” versione a benzina (ora disponibile anche in versione mild hybrid).

Nel corso del mese di settembre, la 500 Elettrica è entrata nella Top 10 delle auto elettriche più vendute in Europa. La classifica è guidata dalla Tesla Model 3, come detto auto più venduta in assoluto a settembre, con oltre 24 mila unità distribuite. Seconda posizione per la Tesla Model Y, con quasi 9 mila unità vendute. Sul podio c’è la Volkswagen ID3 che supera quota 8 mila unità vendute precedendo la Renault Zoe, la Skoda Enyaq e la Kia Niro.

Settima posizione per la Fiat 500 Elettrica con i suoi 4.758 esemplari venduti. La city car di casa Fiat supera la Volkswagen ID.4 e la Peugeot 208, secondo modello elettrico di Stellantis per unità vendute a settembre in Europa. A chiudere la classifica c’è la Dacia Spring.

Risultati al di sotto delle attese per la 500 a zero emissioni?

Secondo le ultime informazioni in arrivo da Mirafiori, stabilimento di produzione del modello, la Fiat 500 Elettrica starebbe registrando risultati al di sotto delle attese tanto che i target di produzione fissati lo scorso anno non sarebbero stati raggiunti. Sulla questione non c’è ancora una dichiarazione ufficiale dell’azienda che, però, nei mesi scorsi ha avvertito i fornitori di prepararsi in vista di un possibile incremento della produzione della vettura.

La 500 Elettrica è, in ogni caso, tra le 10 auto elettriche più vendute in Europa in modo stabile. Considerando le difficoltà del mercato delle quattro ruote e la crisi dei chip, i dati della 500 possono essere considerati positivi. Staremo a vedere se la commercializzazione internazionale della vettura, al di fuori dei confini europei, garantirà una sostanziale crescita delle attività produttive nel prossimo futuro. Ulteriori aggiornamenti sul modello arriveranno nelle prossime settimane.