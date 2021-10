Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: 662 CV e 790 Nm grazie a Manhart

Il famoso tuner tedesco Manhart ha presentato nelle scorse ore un pacchetto di tuning dedicato alla già performante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Con il nome di Manhart Giulia QV600, il nome del pacchetto potrebbe far credere che la vettura offra 600 CV di potenza, ma in realtà ne propone molti di più.

Dopo aver applicato il kit, il motore V6 biturbo da 2.9 litri, di derivazione Ferrari, riesce a sviluppare 662 CV e 790 Nm di coppia massima. A confronto, la Giulia Quadrifoglio di serie propone 510 CV e 600 Nm. Ciò vuol dire 152 CV e 190 Nm in più. Parliamo di un significativo aumento di potenza che viene scaricata sulle ruote posteriori con l’aiuto di un cambio automatico a 8 velocità sviluppato da ZF.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio by Manhart profilo laterale

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: Manhart svela il nuovo kit QV600 per la berlina del Biscione

Sfortunatamente, Manhart non ha specificato se questo pacchetto è adatto anche alle versioni con cambio manuale dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Molti di voi sicuramente sapranno che il Biscione ha smesso di produrre la Giulia Quadrifoglio con trasmissione manuale, lasciandola soltanto con l’opzione automatica di serie. Alcuni proprietari, dunque, potrebbero essere interessati ad aggiungere più cavalli alla loro Quadrifoglio manuale.

Il pacchetto sviluppato consiste in una serie di turbocompressori aggiornati, nuovi terminali di scarico con convertitori catalitici sportivi a 200 celle e un nuovo software per l’unità di controllo motore per sfruttare al meglio tutte le varie modifiche.

Purtroppo, il tuner non ha specificato i nuovi dati di accelerazione e velocità massima della Manhart Giulia QV600. Il modello originale impiega soli 3,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 307 km/h. Altre modifiche riguardano sospensioni sportive con altezza di guida inferiore, cerchi da 20” e pneumatici 255/30 R20 con larghezza di 8,5 cm sull’asse anteriore e 295/25 R20 con larghezza di 10 cm su quello posteriore.

A livello estetico, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio by Manhart dispone di una particolare livrea costituita da strisce da corsa longitudinali con inserti gialli davanti e dietro e sul corpo. L’abitacolo non ha ricevuto alcuna modifica. Il preparatore tedesco ha annunciato che saranno disponibili solo 10 esemplari della Manhart Giulia QV600 al prezzo ciascuno di 119.500 euro.