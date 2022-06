Alfa Romeo Stelvio restyling, piano strategico Ferrari: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con le migliori news della settimana per Alfa Romeo, il gruppo Stellantis e tutto il mondo delle quattro ruote italiano. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 13 ad oggi domenica 19 giugno, sono arrivate davvero tante news legate al mondo dei motori italiano. Di seguito andremo a riepilogare tutti i temi più interessanti.

Alfa Romeo

Tra le novità in arrivo per il futuro di Alfa Romeo c’è anche il nuovo Alfa Romeo Stelvio restyling. Si tratta di un importante aggiornamento che dovrà allungare la carriera del SUV, destinato a restare sul mercato almeno fino al 2026. Il render qui di sotto ci mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo Stelvio dopo il restyling.

Il render non è l’unica notizia dedicata all’Alfa Romeo Stelvio restyling. Il nuovo SUV di casa Alfa Romeo, infatti, si mostra anche in una serie di foto spia che ci mostrano quelle che potrebbero essere le novità del progetto. Il prototipo del nuovo Stelvio presenta diverse protezioni nella parte frontale, segno che in quest’area si concentreranno le principali novità del restyling.

Alfa Romeo ha realizzato il primo porte aperte dedicato all’Alfa Romeo Tonale. Secondo i primi dati, l’iniziativa è stata un successo. Il C-SUV sembra essere riuscito a conquistare gli appassionati del mondo delle quattro ruote che si sono recati in concessionaria per ammirare da vicino l’ultimo arrivato di casa Alfa Romeo.

Da notare che il nuovo Alfa Romeo Tonale è protagonista di un’ottima offerta lancio che punta a semplificare l’accesso alla gamma per i clienti. Il Tonale ha già raccolto diverse centinaia di ordini ed ora si prepara a sfidare il mercato europeo. Ecco dove può arrivare il Tonale in termini di unità vendute nel corso dei prossimi anni e quali sono le reali potenzialità di un modello che ricoprirà un ruolo chiave per il futuro di Alfa Romeo e del gruppo Stellantis.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale è ora, finalmente, disponibile sul mercato. L’evoluzione della gamma resta sempre un’ipotesi sul tavolo. Un render, a tal proposito, prova ad anticipare quello che dovrebbe essere il design dell’Alfa Romeo Tonale a tre porte, una variante quasi impossibile del C-SUV Alfa Romeo. Ecco il render:

Fiat

Il futuro di Fiat, per molti versi, è ancora avvolto dal mistero. La casa italiana non ha ancora ufficializzato quelle che saranno le novità dei prossimi anni. Secondo alcune indiscrezioni, però, il prossimo 4 luglio potrebbero arrivare le prime conferme ufficiali sul futuro di Fiat e le prime informazioni sui nuovi modelli.

Tra i progetti principali che caratterizzeranno il futuro di Fiat ci sarà anche la nuova Fiat Panda. La segmento A del marchio italiano è vicina al debutto. Secondo le prime informazioni, la nuova Panda entrerà in produzione nel 2024. Il modello, come noto, non sarà realizzato in Italia ma nello stabilimento di Kragujevac in Serbia.

Si avvicina, intanto, il debutto del nuovo Fiat Fastback. Si tratta del SUV Coupé che andrà ad ampliare la gamma del marchio italiano in Sud America. Il progetto si ispira al Fastback concept presentato qualche anno fa dal marchio. Ecco in cosa differirà il modello di serie rispetto alla concept car. Il nuovo modello, in ogni caso, cercherà di sorprende i rivali ritagliandosi uno spazio di primo piano nella gamma Fiat.

Da notare, intanto, che Fiat si prepara ad arricchire il numero di mercati in cui il Fiat Pulse è disponibile. Il piccolo SUV sta facendo registrare vendite da record e continua a crescere, raggiungendo nuovi mercati per ritagliarsi uno spazio sempre più importante sul mercato sudamericano.

Ferrari

Ferrari, questa settimana, ha svelato ufficialmente il nuovo piano strategico fino al 2026 che delinea il programma di elettrificazione del marchio e tutti i nuovi modelli in arrivo nel corso dei prossimi anni per la casa di Maranello che non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo anni di grandi innovazioni. Il futuro sarà ancora più sorprendente per Ferrari.

Da notare, inoltre, che Ferrari ha anche confermato il lancio del nuovo Ferrari Purosangue. Il nuovo SUV della casa di Maranello debutterà ufficialmente nel corso del prossimo mese di settembre, portando il marchio italiano in una nuova era. Il Purosangue ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo riferimento del marchio, con buona pace dei puristi.

Nel nuovo piano strategico di Ferrari c’è spazio anche per la prima elettrica Ferrari. Si tratta di un progetto attesissimo che garantirà alla casa di Maranello di ritagliarsi uno spazio rilevante sul mercato delle supercar a zero emissioni. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto distante ancora qualche anno.

Maserati

Il Maserati Grecale deve subito adeguarsi alla realtà del mercato delle quattro ruote. Il nuovo D-SUV registra, infatti, il primo stop della produzione per carenza di materiali. Per il Grecale, quindi, si segue un percorso simile a quello che caratterizza l’Alfa Romeo Stelvio che, da tempo, deve fare i conti con questi problemi. Nonostante i problemi con la produzione, però, il Grecale si prepara a raggiungere un altro mercato.

Jeep

Tra le novità della seconda metà del 2022 ci sarà anche il nuovo Mini SUV di Jeep. Ecco quando dovrebbe debuttare il progetto. Il modello si prepara a conquistare il mercato diventando la nuova porta di ingresso alla gamma del marchio americano. Ecco nuove foto spia apparse online in queste ore per il futuro progetto di casa Jeep.

Stellantis

Con una mossa a sorpresa, questa settimana Stellantis ha annunciato l’addio ad Acea, l’associazione europea dei costruttori auto. L’azienda proseguirà in autonomia, attivando una serie di iniziative dedicate al futuro del mondo automotive europeo senza il coordinamento con gli altri costruttori. Secondo le prime informazioni, l’addio ad Acea di Stellantis sarebbe legato ai costruttori tedeschi.

Nel frattempo, crescono i problemi per gli stabilimenti italiani del gruppo. Il sito di Melfi si prepara a diversi giorni di chiusura, confermando il netto calo delle attività produttive rispetto a quelli che erano i piani dopo gli investimenti passati. Per Melfi, si continua a valutare l’ipotesi di un taglio drastico della forza lavoro. Da notare, invece, che da Cassino arrivano finalmente notizie positive nonostante i recenti stop produttivi.

