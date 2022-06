Fiat Pulse debutta in un altro mercato

Il nuovo Fiat Pulse arriva in Colombia in un segmento con la crescita più alta degli ultimi anni. Il nuovo modello è stato sviluppato interamente nella regione, è prodotto nello stabilimento Stellantis di Betim (Brasile) e raggiungerà il mercato colombiano con un prezzo di 85 milioni di dollari colombiani nella sua versione Driver e 110 milioni di dollari colombiani in Impetus e sarà disponibile su tutta la rete di rivenditori autorizzati nel paese.

Fiat Pulse: il SUV compatto debutta in Colombia

Con l’arrivo di questo SUV, il marchio cerca di ampliare la sua copertura nei mercati del paese, con un design robusto, in cui spiccano i grandi archi attorno ai paraurti, paraurti posteriori con delicate cromature che ne esaltano l’eleganza, portapacchi longitudinali e finiture distintive sotto i finestrini, a dimostrazione che l’eleganza incontra anche la robustezza.

Inoltre, i nuovi sedili in tessuto per la Drive o in ecopelle per la Impetus hanno cuciture a vista dal design avvolgente, progettato con materiali di ultima generazione e texture soft-touch. Il cruscotto è 100% digitale, completamente personalizzabile e si può scegliere tra tre modalità esclusive.

Per quanto riguarda il motore di Fiat Pulse, il nuovo modello monta un inedito motore turbo Nafta T200 che eroga 118 cavalli e 200 Nm per prestazioni eccellenti con consumi efficienti. Questo motore fa parte della pluripremiata famiglia di motori sviluppati da Stellantis. Il motore Firefly 1.3L nella versione Drive eroga invece 98 cavalli e 127 Nm.

Il primo SUV prodotto in Sud America da Fiat segna anche il debutto di un’ampia gamma di equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza all’interno della gamma prodotta al Betim Automotive Complex.

Questo rende Fiat Pulse un punto di riferimento nel segmento, dal momento che la versione impetus arriverà sul mercato con i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e un’ampia varietà di tecnologie, supportate da un design moderno e avanzato.

Ti potrebbe interessare: Fiat Fastback: ecco in cosa differirà la versione reale dalla concept