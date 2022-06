Stellantis: l’addio ad ACEA per colpa di Bmw, Mercedes e Volkswagen?

Ha fatto molto rumore ieri sera la notizia dell’addio entro fine anno del gruppo Stellantis ad ACEA, l’associazione dei costruttori di auto europei. A quanto pare dietro questo clamoroso addio da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ci sarebbero dei dissapori con le principali case automobilistiche tedesche: BMW, Mercedes e Volkswagen.

Stellantis: l’addio ad ACEA sarebbe colpa di BMW, Mercedes e Volkswagen

A quanto pare il problema è stato che Bmw, Mercedes e Volkswagen avrebbero sostenuto il bando ai motori termici in Europa entro il 2035, mentre Carlos Tavares, nonostante i proclami sull’elettrificazione della gamma dei suoi brand entro il 2030 è sempre stato molto critico in questa decisione politica che non tiene conto delle difficoltà dei produttori di auto di attuare questa transizione in maniera così veloce. Basti ricordare le parole del CEO di Stellantis che aveva parlato di costi di produzione aumentati del 40 – 50 per cento per le auto elettriche.

Tra gli indizi che fanno ipotizzare questo scenario vi è anche il fatto che attualmente Acea è guidata da Oliver Zipse di Bmw Group. Secondo Tavares l’industria automobilistica tedesca non avrebbe esercitato adeguate pressioni sui legislatori per evitare l’imposizione di questo divieto di vendita di auto diesel e benzina nel 2035 nel nostro continente.

Ricordiamo inoltre che il gruppo Stellantis, contestualmente all’addio ad ACEA, ha annunciato il suo “Freedom of Mobility Forum”, ovvero un incontro a cadenza annuale, con la prima edizione già in agenda nel 2023. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares a proposito di queste importanti novità che stanno facendo molto scalpore nel settore automobilistico e non solo.

