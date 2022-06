Maserati Grecale: a luglio sbarca in un altro mercato

Maserati Grecale è stato presentato ufficialmente a marzo e da poco la sua produzione in serie è iniziata presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. La nuova entry level della casa automobilistica del Tridente si appresta a sbarcare in altri mercati. A luglio il SUV di segmento D di Maserati che proverà a dare filo da torcere a rivali del calibro di Porsche Macan sbarca in un altro mercato.

Maserati Grecale da luglio in vendita in un altro paese

Si tratta della Turchia dove Maserati Grecale sarà importato da FerMas sotto l’egida di Tofaş. Chiudendo il 2021 come il marchio in più rapida crescita nel mercato turco con una crescita del 100 per cento, Maserati punta a più che raddoppiare le sue prestazioni di mercato nel 2022 con Grecale, il suo nuovo attore nella classe dei SUV di lusso di classe media. Maserati, che di recente ha fatto un importante passo avanti in Turchia, rafforzerà ulteriormente la sua presenza sul mercato con la Grecale insieme ai modelli Ghibli e Levante Hybrid.

Maserati Grecale, che incontrerà le strade turche a partire da luglio, soddisferà tutti i requisiti con due opzioni di motore ibrido da 300 e 330 CV, oltre al V6 da 530 CV. La gamma di prodotti si completerà con l’aggiunta, nel 2023, alla famiglia del SUV della versione “Folgore”, il “primo SUV 100% elettrico” della storia di Maserati.

La casa automobilistica del Tridente, che è entrata nel segmento dei SUV di lusso di classe media con il Grecale, che è il segmento con il maggior numero di consumatori nel mercato delle auto di lusso, attirerà così un maggior numero di clienti in Turchia. Grecale ama anche lo sport e le alte prestazioni. Sarà dunque la scelta di utenti con uno stile di vita dinamico. Maserati Grecale arriverà in Turchia inizialmente con una quota di 100 unità e verrà messa in vendita con un prezzo di partenza di 3.250.000 TL.

