Dodge e Chrysler non sono “in bilico” ma sarebbero al lavoro per realizzare nuovi crossover

Stellantis sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda il futuro dei suoi 14 marchi. L’azienda ha confermato il suo impegno verso l’intero “pacchetto” di brand, ma non solo, perché secondo quanto riportato da Windsor Star, due dei marchi più in bilico potrebbero presto ricevere una nuova spinta grazie a un paio di crossover in arrivo. Se parliamdo di Windsor, in Ontario, allora parliamo di Dodge e Chrysler.

Sam Fiorani, responsabile delle previsioni globali sui veicoli presso AutoForecast Solutions, ha rivelato che un nuovo crossover Chrysler di medie dimensioni sarà lanciato entro il 2027, mentre la nuova versione della Dodge Durango è prevista per la fine del 2026 o l’inizio del 2027.

Fiorani, che in passato ha anticipato correttamente le mosse produttive di Stellantis presso lo stabilimento di Windsor, è considerato una fonte molto attendibile. Per questo, sembra che ci sarà nuovo slancio utile a vedere due nuovi SUV per Dodge e Chrysler.

Secondo Fiorani, la nuova Durango sarà costruita a Windsor, nello stesso stabilimento che ospita la produzione della nuova Dodge Charger. Pare, inoltre, che la Charger sia destinata a essere prodotta in grandi quantità soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno.

Entrambi i veicoli saranno basati sulla piattaforma STLA Large, quindi non è escluso che la nuova Durango condivida molte caratteristiche meccaniche con la Charger. La versione elettrica del SUV, dunque, potrebbe essere equipaggiata con un pacco batterie da 100,5 kWh e due motori elettrici, mentre la versione a combustione potrebbe essere dotata del motore Hurricane biturbo da 3,0 litri.

Per quanto riguarda Chrysler, il suo CEO Christine Feuell ha indicato che la Pacifica continuerà ad essere prodotta fino alla fine del decennio, ma non sarà l’unico modello del marchio. La berlina Chrysler 300 è uscita di produzione alla fine dello scorso anno, ma la Pacifica rimane un veicolo di punta, ancora molto popolare.

Con vendite che superano le 400.000 unità all’anno negli Stati Uniti, però, è evidente che Chrysler non può contare su un solo prodotto. Per questo si prevede l’arrivo di un crossover di medie dimensioni con il marchio Chrysler, che sarà lanciato subito dopo l’inizio della produzione del modello che sostituirà la Compass. La sostituzione della Compass è prevista per l’estate del 2026, ed è qui che il nuovo SUV Chrysler dovrebbe arrivare a qualche passaggio più concreto, basandosi sulla piattaforma STLA Medium.