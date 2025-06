Chrysler presenta il nuovo episodio della serie Century of Innovation

Chrysler è orgogliosa di presentare l’ultimo capitolo della sua serie di sette video sui social media “Century of Innovation” con un nuovo episodio intitolato ” Legendary Innovation “. Il nuovo capitolo presenta i concept car più iconici del marchio risalenti ai suoi primi 100 anni, evidenziando le caratteristiche e le tecnologie rivoluzionarie che questi modelli visionari hanno contribuito a realizzare.

L’episodio presenta concept Chrysler leggendari, come la Thunderbolt del 1941, la Chrysler Special del 1953, la Turbine Car del 1963, la Atlantic del 1995 e la Chronos del 1998, tra gli altri. Di recente, i media hanno avuto accesso esclusivo a questi veicoli storici durante una speciale escursione di veicoli storici Chrysler, tenutasi il 4 giugno a Belle Isle di Detroit, per celebrare un secolo di innovazione del brand.

” Legendary Innovation ” è il quarto video della serie “Century of Innovation” e sarà presentato sui canali social del marchio ( Instagram ) e di Stellantis North America ( Facebook / Instagram / LinkedIn ). Le versioni integrali di tutti i video sono disponibili sui canali YouTube del marchio Chrysler e di Stellantis North America .

Quest’estate, la casa americana celebra il suo centenario con entusiasmanti iniziative per onorare i suoi fedeli proprietari e appassionati. Dal leggendario Six del 1924 alla moderna Chrysler Pacifica del 2025, il marchio organizzerà esposizioni e attività speciali in eventi automobilistici di prestigio. Tra questi, spiccano il Carlisle Chrysler Nationals in Pennsylvania dal 11 al 13 luglio, dove saranno presenti circa 3.000 veicoli di tutte le epoche. Il Gilmore Car Museum nel Michigan ospiterà un cruise-in il 2 agosto, esibendo veicoli storici Chrysler durante il famoso Red Barns Spectacular. Infine, il 16 agosto, la Woodward Cruise a Metro Detroit trasformerà la Woodward Avenue nella più grande crociera automobilistica mondiale.