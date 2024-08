Dodge Charger Daytona, reazioni al sound “fake” del suo supermotore

Il motore HEMI V8 più potente ha dato vita alla Dodge Challenger SRT Demon 170, erogando la potenza animale di 1.025 cavalli. Questi numeri permettono alla Dodge di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, appena 1,66 secondi, completando invece il quarto di miglio in 9,0 secondi e raggiungere una velocità massima di 346 km/h.

Queste straordinarie prestazioni hanno portato la National Hot Rod Association a vietare l’accesso di questa Dodge Challenger alle piste di drag racing a meno che la vettura non fosse dotata di paracadute e gabbia di sicurezza. Nonostante ciò, Dodge ha già prodotto gli ultimi modelli con motore HEMI V8, senza possibilità di un “passo indietro”. Il motore non trova più spazio in una gamma che Dodge sta ridimensionando la potenza bestiale per offrire soluzioni più ecologiche, conformi alle più severe normative sulle emissioni.

Per evidenziare questa transizione, la casa automobilistica ha presentato la Charger Daytona EV, lasciando il futuro della Challenger incerto. Passare da un V8 HEMI da 6,2 litri dal suono potente a un propulsore elettrico silenzioso è un cambiamento radicale. Tuttavia, Dodge sta cercando di compensare questa mancanza con suoni che simulano quelli di un motore a combustione interna (il cosiddetto ICE).

Un video sui social media mostra la Charger Daytona EV che si avvicina alla telecamera emettendo un suono che potrebbe anche ingannare. Su Instagram, Dodge chiede: “Lo senti?” Centinaia di utenti rispondono negativamente, esprimendo indignazione per la perdita del motore HEMI. Commenti come “Sembra una zanzara arrabbiata” o “È imbarazzante” sono tra le risposte più esilaranti sotto al post di Instagram.

L’auto, infatti, sarebbe dotata del sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust, con cui Dodge cerca di ricreare un suono che possa soddisfare gli appassionati delle Hellcat. Il sistema include due radiatori passivi progettati per generare un rumore che ricordi quello di un vero motore a combustione.

Dodge, intanto, si prepara a un evento il 9 agosto, dove i partecipanti potranno ascoltare gli ultimi dettagli sulle vetture elettriche del marchio. La Dodge Charger Daytona sarà disponibile nelle versioni R/T e Scat Pack. La versione base avrà 496 cavalli, mentre la Scat Pack top di gamma avrà 670 cavalli e accelererà da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Per colmare il vuoto lasciato dal HEMI, Dodge offrirà la Charger con il motore Hurricane a sei cilindri in linea da 3,0 litri.

Nessuna delle nuove versioni si avvicina alle prestazioni della Challenger SRT Demon 170 con il potentissimo HEMI. E con la Chevrolet Camaro fuori produzione, la Challenger ormai fuori scena e la Charger disponibile sia in versione elettrica che con motore V6, la Ford Mustang rimane l’unica muscle car con un V8 in produzione.