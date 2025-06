Chrysler celebra 100 anni di attività in Canada con un evento dedicato alle famiglie 

Chrysler ha festeggiato ieri i suoi 100 anni di attività in Canada con un evento speciale, il Family Day, tenutosi presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor. La celebrazione è stata dedicata ai dipendenti, ai pensionati e alle loro famiglie residenti nell’area di Windsor, come riconoscimento del loro contributo fondamentale. L’occasione ha voluto rendere omaggio alla dedizione, alla passione e all’impegno dimostrati da generazioni di lavoratori che, nel corso di oltre un secolo, hanno contribuito alla produzione di veicoli di altissima qualità, affermando Chrysler come simbolo dell’eccellenza automobilistica canadese.

Con una partecipazione stimata di 8.000 persone, i momenti salienti dell’evento hanno incluso una mostra di auto “Cars & Coffee” con quasi 200 veicoli nuovi e d’epoca esposti, il cui ricavato è stato devoluto al Canadian Transportation Museum e all’Heritage Village, corse adrenaliniche ad alte prestazioni con Roadkill Nights powered by Dodge, esposizioni interattive come la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità di hockey nella Dodge Caravan Kids Fan Zone, un mercato di venditori locali, la firma di un murale commemorativo, musica, intrattenimento, visite guidate allo stabilimento e molto altro.

La casa americana di Stellantis celebra il suo centenario nel 2025, onorando l’eredità di Walter P. Chrysler fatta di innovazione, eccellenza ingegneristica e design accattivanti e accessibili. Mentre il marchio celebra questo traguardo, il futuro si prospetta luminoso con nuove entusiasmanti novità: una Chrysler Pacifica rinnovata nel 2026, un nuovo crossover poco dopo e un terzo prodotto ispirato al concept Halcyon.

La Chrysler Pacifica, il minivan più premiato di sempre, continua a guidare il segmento che ha creato più di 40 anni fa. La Pacifica Plug-in Hybrid, il primo minivan elettrificato della sua categoria, offre fino a 2,9 litri di carburante ogni 100 km, un’autonomia di 51 chilometri in modalità completamente elettrica e un’autonomia totale di 835 chilometri. Con dotazioni di sicurezza ai vertici della categoria e la trazione integrale disponibile, la Pacifica è progettata per le famiglie moderne. La Chrysler Grand Caravan, esclusiva per il Canada, è un minivan economico, ricco di contenuti di serie. Chrysler celebrerà anche il 20° anniversario del suo esclusivo sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go nel 2025. Chrysler fa parte del portafoglio di marchi offerti da Stellantis, casa automobilistica leader a livello mondiale e fornitore di servizi di mobilità.