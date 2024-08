Jeep Compass e Commander: previsto un restyling entro fine 2024 in India

Jeep Compass e Commander in India subiranno presto un restyling come strategia per incrementare le vendite, che non stanno andando molto bene. Nel mercato indiano la Compass ha venduto in media al mese appena 280 unità, mentre la Commander, che lì si chiama Meridian, ha una media di 175 unità. A fini comparativi, la Hyundai Creta è stata l’auto più venduta in India nel mese di luglio, con oltre 17.000 unità vendute.

In India è in arrivo un importante restyling per Jeep Compass e Commander

Per superare la situazione, il CEO di Stellantis in India, Shailesh Hazela, ha annunciato che la notizia arriverà il mese prossimo per cercare di superare la situazione. “Avremo modelli aggiornati a partire dal mese prossimo con Compass. Avremo una Meridian 2.0 a ottobre”, ha affermato.

Nonostante l’annuncio che Jeep Compass e Commander riceveranno nuove funzionalità, non saranno così grandi. Visivamente, i cambiamenti dovrebbero essere leggeri, come una riprogettazione della griglia e nuove applicazioni sui paraurti, oltre a nuove ruote e dettagli più semplici. Per la Meridian, la filiale indiana di Autocar ha anche rivelato che con l’aggiornamento otterrà nuove funzionalità ADAS.

Hazela ha anche aggiunto che Jeep India introdurrà aggiornamenti frequenti alla sua gamma, tenendo a mente le preferenze del mercato. “Abbiamo imparato che il mercato indiano ha bisogno di freschezza frequentemente. A differenza dell’azione di prodotto vista in 18-24 mesi nei mercati europei, in India, abbiamo bisogno di introdurre freschezza ogni sei mesi”.

Gli aggiornamenti più frequenti della gamma di Stellantis saranno gestiti tramite la rete locale di ricerca e sviluppo. Il gigante automobilistico sta lavorando a diversi interventi sui modelli esistenti per consolidare la propria posizione nel competitivo mercato indiano dei veicoli per passeggeri.

Oltre a Jeep Compass e Commander, anche Citroën beneficerà di aggiornamenti regolari. La C3 Aircross, lanciata meno di un anno fa, ha recentemente ricevuto aggiornamenti. Hazela ha garantito che Stellantis continuerà a implementare aggiornamenti e migliorie sui suoi modelli attuali e futuri per rispondere alle esigenze in evoluzione del mercato. Inoltre, l’azienda ha introdotto una nuova opzione di trasmissione automatica per il suo SUV C3 e annuncerà presto i prezzi aggiornati.