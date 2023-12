Chrysler 300C 2023: termina la produzione dell’iconica vettura

La Chrysler 300C 2023 ha segnato la fine della sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Brampton (Ontario). L’ultimo esemplare, una 300C 2023 dipinta in Velvet Red, ha rappresentato un addio significativo per il veicolo con motore Hemi, un pilastro nella storia del marchio di Stellantis.

La produzione della Chrysler 300 terminerà entro il 31 dicembre 2023, ponendo fine a quasi 70 anni di eredità. La 300C 2023, equipaggiata dal motore Hemi V8 da 6.4 litri, è stata presentata al Salone di Detroit 2022 (North American International Auto Show). Questo modello speciale, con una produzione limitata a soli 2000 esemplari per gli Stati Uniti e 200 per il Canada, è stato prenotato in sole 12 ore dopo la sua rivelazione.

Chrysler 300C 2023: si conclude la produzione dello stabilimento di Brampton

La storia della Chrysler 300 inizia nel 1955 e viene rilanciata nel 2005, simboleggiando lusso e prestazioni tipicamente americani. La 300C, introdotta nel 1957, è stata particolarmente rilevante per la gamma 300 grazie al suo propulsore Hemi 6.4 e 380 CV.

Il ritorno del modello nel 2005 ha anche segnato il ritorno del motore Hemi, in forma di un propulsore da 5.7 litri e 345 CV. La 300C del 2011 ha aumentato la potenza a 368 CV mentre la 300C del 2023 – ritornata dopo una pausa di due anni – rende omaggio all’eredità potente dei suoi predecessori con 492 CV e 644 Nm, accelerando da 0 a 96 km/h in soli 4,3 secondi.

Chris Feuell, CEO di Chrysler, ha sottolineato l’importanza della Chrysler 300C come icona automobilistica. La fine della produzione della 300C Hemi segna anche un passo verso un futuro elettrico sostenibile, come parte del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis.

La Chrysler 300C 2023 vanta caratteristiche di prestazione aggiuntive, come freni Brembo rossi a quattro pistoncini, differenziale a slittamento limitato da 3.09, sospensioni attive regolabili e terminali di scarico rotondi e neri, che enfatizzano un impianto di scarico attivo e conferiscono un suono muscolare e profondo.

L’esterno è impreziosito da inserti in cromo nero sulla griglia e sulla fascia inferiore, oltre a cornici scure per i fari e i fanali. L’interno presenta sedili anteriori in pelle Laguna nera con il logo 300C impresso.

Alex Pittas, direttore dello stabilimento di Brampton, ha evidenziato l’orgoglio del team per l’alta qualità costruttiva della 300C. Il cammino della Chrysler 300 è stato costellato di momenti significativi, dalla dominazione nelle gare NASCAR degli anni ‘50 al riconoscimento come Car of the Year da parte di MotorTrend nel 1999 e nel 2005. La 300C SRT8 del 2005 e la SRT del 2014 hanno ulteriormente elevato le prestazioni.

Con la fine della produzione della Chrysler 300C 2023, si conclude un capitolo importante nella storia automobilistica, segnando la fine di un’era per il costruttore americano e lasciando un’eredità duratura nel mondo dei motori.