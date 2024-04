Nuovo Dodge Durango: sarà questo il suo design?

Nuovo Dodge Durango è uno di quei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica americana di Stellantis. Una nuova generazione del modello potrebbe arrivare. Si prevede che Dodge svelerà la prossima generazione di Durango nel 2026, offrendolo sia come veicolo elettrico a batteria che come variante con motore a combustione interna.

In un video ipotizzato il design del nuovo Dodge Durango che potrebbe arrivare in futuro

Al momento non si conoscono molti dettagli su come sarà il nuovo Dodge Durango. Nonostante ciò il famoso creatore digitale Theottle in un video ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro modello ispirandosi alla recente Dodge Cargher Daytona. Il designer ha usato per questo suo render come base una BMW XM. Infatti i due modelli potrebbero avere misure simili.

Poiché la maggior parte dei dettagli di design del veicolo sono stati ripresi dalla nuova Dodge Charger, il SUV ha un aspetto accattivante quanto la nuova muscle car elettrica. La parte anteriore include una coppia di fari affilati e una barra luminosa a LED. Mantiene anche il condotto dell’aria del Charger che corre attraverso la griglia e sopra il cofano sagomato. Si segnala inoltre anche la presenza di uno splitter nero che indubbiamente attira l’attenzione.

I dettagli tecnici sul nuovo Dodge Durango non sono ancora noti ma ci sono buone probabilità che la versione BEV condivida molti dei suoi componenti con la Charger. Non escludiamo nemmeno la presenza in gamma del motore sei cilindri Hurricane biturbo da 3,0 litri. Per il resto è probabile che nel corso dei prossimi mesi emergeranno sempre più nuovi dettagli su questo atteso modello che a quanto pare continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.