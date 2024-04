Jeep Commander 2025: un nuovo motore Hurricane 2.0 turbo da 272 CV e guida semi-autonoma di livello 2

Jeep Commander 2025, aggiornamento della prima Jeep sviluppata in Brasile, si arricchisce di un nuovo motore, nuove versioni, più tecnologia e persino un’opzione a cinque posti per soddisfare tutti i tipi di pubblico. E non finisce qui, il modello offre anche una garanzia di cinque anni. Lanciato poco più di due anni fa, il modello colleziona premi e svetta nei confronti, e recentemente ha registrato il traguardo delle 50 mila unità prodotte in Brasile. Un numero che corona il suo successo nel mercato brasiliano, dove è l’auto a sette posti più venduta dal 2022 e dove anche il modello guida le vendite nella categoria dei SUV di grandi dimensioni per il secondo anno consecutivo nel 2023, con il 23% di quota.

Il nuovo motore Hurricane 2.0T consente alla Jeep Commander 2025 di accelerare da 0 a 100 km/h in ben 7 secondi

E per Jeep Commander 2025, la casa americana ha aumentato l’offerta di contenuti tecnologici di serie dalla versione entry-level alla versione più completa, portando il modello sul mercato brasiliano con un’offerta ancora più competitiva. Tanto per fare un esempio, oltre alla tecnologia ADAS di livello 2, tutte le versioni hanno ricevuto di serie il quadro strumenti da 10,25” e l’audio Premium Harmann Kardon, garantendo ai clienti del modello un equipaggiamento di livello superiore rispetto alla versione standard.

Sinonimo di raffinatezza e comfort, Jeep Commander 2025 offre nuove funzionalità per continuare la sua traiettoria di successo. La prima è che ora, oltre alle motorizzazioni turbo flex con trazione 4×2 e turbodiesel con trazione 4×4, il modello aggiunge al portafoglio due versioni equipaggiate con il potente motore Hurricane 2.0T con trazione 4×4. Questo motore eroga al SUV ben 272 CV di potenza e 400 Nm di coppia, garantendo molta più robustezza e velocità. Oltre all’impressionante accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Il nuovo propulsore è associato a un cambio automatico a nove velocità e al sistema 4×4 Jeep Active Drive Low Traction, un sistema dotato di selettore del terreno per prestazioni incomparabili e massima capacità in qualsiasi tipo di situazione fuoristrada.

Un’altra grande novità è che Jeep apre la gamma di possibilità per il Commander, che ora ha due nuove opzioni in portafoglio: una configurazione a cinque posti all’interno della versione Longitude, ampliando la copertura del mercato e la versatilità del modello, oltre a l’inedito Blackhawk, la nuova versione top di gamma, che aggiunge ancora più stile e personalità, con elementi sportivi e un’identità sorprendente.

E per finire, una novità che non solo alza il livello dell’esperienza di guida, ma pone la Jeep Commander su un livello più alto in termini di sicurezza: l’aggiunta del sistema ADA (Active Driving Assistant), che combina l’uso del Lane Centering e dell’ACC (Adaptive Autopilot). Questa combinazione consente all’auto di girare autonomamente sulle strade segnalate mantenendo una velocità preimpostata. Jeep Commander 2025 in Brasile ora offre anche una garanzia di 5 anni. Oltre a fornire assistenza 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. Jeep rafforza così il proprio impegno nel fornire un’assistenza completa ai clienti.

Sebbene Commander sia già di per sé un ottimo esempio della raffinatezza di una Jeep moderna e autentica, il marchio non ha esitato ad aggiungere ancora di più alla linea 2025, tanto che il modello presenta un nuovo sedile del conducente con memoria di posizione Hotpost Wi-Fi e Alexa integrato di serie dalla versione Limited in poi. Inoltre, la Commander dispone già di un’ampia lista di accessori per comodità e comfort, come sedili anteriori regolabili elettricamente, bagagliaio con comando a pulsanti e vivavoce, audio Premium Harman Kardon con tecnologia Fresh Air, sistema multimediale da 10 pollici, display da 1″ con Adventure Intelligence+ e quadro strumenti da 10,25” completamente digitale e HD, tra gli altri.

“La Jeep Commander è stata pensata, progettata e concepita per offrire il massimo del comfort, della praticità e della sicurezza a bordo, sia per un singolo passeggero che per i sette occupanti che è in grado di ospitare in grande comodità. Dotato di una versatilità senza pari, offre uno dei migliori spazi interni e ora anche una delle motorizzazioni più potenti della sua categoria, oltre a una serie di altri attributi che lo collocano in una posizione molto nobile e confortevole rispetto ai suoi concorrenti. Possiamo tranquillamente affermare che la Commander è l’opzione migliore e più equilibrata nel suo segmento”, afferma Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.

Ricordiamo infine che Jeep Commander 2025 è prodotta presso il Goiana Automotive Hub, a Pernambuco, una delle fabbriche più moderne al mondo e la linea di produzione automobilistica più innovativa ed efficiente del Gruppo Stellantis. Le unità che partono da lì riforniscono i rivenditori in tutto il Brasile e vengono esportate in diversi altri paesi dell’America Latina dove viene venduto anche il modello.