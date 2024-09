Chrysler Pacifica 2025: ecco le principali novità per il minivan

Per oltre 40 anni, Chrysler ha guidato il segmento dei minivan, un segmento inventato dal marchio, e Chrysler continua a offrire combinazioni leader di categoria di innovazione, lusso, tecnologia intuitiva e prestazioni con la Chrysler Pacifica 2025 e la Pacifica Plug-In Hybrid 2025.

Chrysler Pacifica: ecco le principali novità in arrivo con il Model Year 2025

Pacifica offre la capacità di trazione integrale (AWD) disponibile abbinata al sistema di sedili e portaoggetti Stow ‘n Go esclusivo della categoria di Pacifica, nonché al sistema Stow ‘n Vac disponibile. Pacifica è stata la prima con Amazon Fire TV opzionale integrata nel sistema Uconnect Theater per i sedili posteriori e una funzione interna FamCAM disponibile offre una vista dall’alto degli occupanti dei seggiolini per bambini rivolti all’indietro. La gamma Pacifica include il modello premium Pinnacle, che presenta gli interni più lussuosi della sua categoria. Pacifica offre anche le funzionalità di sicurezza più standard di qualsiasi veicolo della sua categoria, una maggiore capacità di stivaggio rispetto ai SUV full-size ed è il miglior minivan da viaggio su strada della sua categoria.

Pacifica Plug-In Hybrid, il primo minivan ibrido, offre fino a 2,9 Le/100 km, un’autonomia completamente elettrica di 51 chilometri e un’autonomia totale di 835 chilometri. Pacifica Plug-In Hybrid offre una soluzione senza compromessi per i consumatori che stanno prendendo in considerazione la tecnologia elettrica a batteria, alleviando l’ansia da autonomia e offrendo tranquillità ai clienti attraverso una trasmissione elettricamente variabile (EVT) eFlite a doppio motore innovativa progettata da Stellantis abbinata a una versione appositamente modificata del motore a benzina Pentastar V-6 da 3,6 litri. Pacifica Plug-In Hybrid è l’unico minivan idoneo per un credito federale per veicoli a emissioni zero (iZEV) di $ 5.000 e ulteriori rimborsi provinciali per veicoli elettrici.

Pacifica Plug-In Hybrid è progettata per offrire un’esperienza di guida fluida, senza che il conducente debba selezionare tra modalità elettrica e ibrida. La Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid può aiutare a caricare la batteria durante la frenata o l’arresto utilizzando la funzione di frenata rigenerativa integrata. Un’icona di messaggistica del cluster Max Regeneration è standard per la Pacifica Plug-In Hybrid per tenere informati i conducenti sulla rigenerazione aumentata del sistema.

Con oltre 180 riconoscimenti e riconoscimenti del settore, la Chrysler Pacifica è il minivan più premiato del Nord America per otto anni consecutivi. Come primo a introdurre il minivan e attraverso sei generazioni del veicolo, il marchio Chrysler ha innovato 117 minivan per la prima volta, tra cui quasi 40 caratteristiche minivan-first sul famoso modello di Chrysler.

La gamma di Chrysler Pacifica con il Model Year 2025 ora comprende un modello Select disponibile per propulsori a benzina e ibridi plug-in, il modello Limited disponibile solo a benzina e i modelli Pinnacle disponibili sia con propulsori a benzina che ibridi plug-in. Il popolare design S è ora di serie sulla Pacifica Limited e opzionale sulla Pacifica Plug-in Hybrid Select con Premium Group. Premium Group, opzionale su Pacifica Plug-in Hybrid Select, include S Appearance, Safety Sphere Group, Uconnect Theater e Sound Group, console Premium integrata con ricarica wireless e tetto apribile a doppio pannello. Inoltre è adesso disponibile lo Specchietto retrovisore antiriflesso automatico, finestrini one-touch della seconda fila, apriporta universale per garage e tappeti di alta qualità aggiunti di serie su tutti i modelli Select