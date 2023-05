Fiat 500e: come comprarla a meno di 20 mila euro

Tra le auto elettriche più apprezzate in circolazione, la Fiat 500e può essere acquistata a condizioni molto vantaggiose in Italia. La piccola vettura del Lingotto si è saputo fin da subito imporre sul mercato, grazie all’eccellente rapporto qualità-prezzo, scalando pure le classifiche di vendita europee. Di piccole dimensioni, permette alla clientela di guidarla dappertutto, soprattutto nei grandi centri abitati. Parcheggiarla è un gioco da ragazzi, anche in spazi molto ristretti, il che è davvero un grosso punto di forza, soprattutto per chiunque debba imbattersi ogni giorno nella giungla urbana. Cambiata quel poco che basta nel nome, con una “e” volta a sottolinearne il powertrain green, rispecchia quasi totalmente la proposta endotermica.

La sostituirà nel corso dei prossimi anni, in quanto Stellantis ha già reso noto di aver intenzione di commercializzare esclusivamente bev entro la fine del decennio nel Vecchio Continente. A esprimersi in materia ci ha pensato colui che tutto muove: Carlos Tavares, l’amministratore delegato del conglomerato italo-francese-americano. Nel frattempo, la Fiat 500e affianca la declinazione ibrida, in quanto variante della tradizionale proposta a combustione interna. In termini di look presenta poche differenze, percepibili soltanto dai fini osservatori.

Come acquistare la Fiat 500e a meno di 20 mila euro

Il fiore all’occhiello è il “cuore pulsante” soprattutto nella prospettiva degli ecologisti, desiderosi di dare il loro contributo alla causa, ma non necessariamente. Difatti, ciò costituisce pure un modo per evitare di lasciare prendere in contrattempo dalle future normative. Nel 2035, lo sappiamo bene, scatterà il bando delle endotermiche, mentre, senza andare troppo in là col tempo, il 1° luglio 2025 entrerà in vigore lo standard di emissioni Euro 7. Con tale tipo di soluzione non sussiste alcun tipo di problema, visto che si tratta di un esemplare a zero emissioni.

Un altro fiore all’occhiello della Fiat 500e è da ricercarsi negli interni, con un deciso aggiornamento tecnologico, in linea con le innovazioni compiute dal settore delle quattro ruote durante gli ultimi anni. Soprattutto le nuove generazioni, avvezzi a fruire delle dotazioni di bordo hi-tech, ne andranno pazzi.

La Fiat 500e è acquistabile in tre differenti carrozzerie: hatchback (la tipica 3 porte), cabriolet (avente il tetto in tela a scorrimento) e l’originalissima 3+1, con una portiera 1+1 su un unico lato. Per quanto riguarda, invece, le capacità della batteria ne troviamo una da 23,8 kWh da 70 kW e una da 42 kWh da 87 kW. Il listino prezzi parte da poco meno di 30 mila e supera la soglia dei 35 mila euro, nel caso dell’allestimento top level.

Delle cifre importanti, riducibili in modo significativo tramite rottamazione. Con l’età media del parco circolante di 12 anni e due mesi, nettamente superiore rispetto ai 10 anni di Germania, Regno Unito e Francia, il Governo in carica sta cercando di promuovere il rinnovamento, per contrastare il livello di inquinamento sulle nostre strade e ridurre gli incidenti, grazie ai moderni sistemi di sicurezza ADAS.

Fiat 500e

Anche se fino al 31 maggio, la stessa Fiat ne propone l’acquisto a 25.950 euro, in tale circostanza ci soffermeremo sull’ecobonus stanziato dall’esecutivo. A fronte della rottamazione del veicolo attualmente in possesso, purché al massimo un Euro 4, viene riconosciuto uno sconto di 5 mila euro. In assenza di rottamazione, la decurtazione è di 3 mila euro. Il prezzo massimo di listino deve essere pari o inferiore a 35 mila euro, comprensivo degli accessori, ma non di IVA, Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e messa su strada.

Detto altrimenti, la soglia complessiva sfiora i 42 mila euro. L’entry-level della Fiat 500e più la rottamazione di una vecchia macchina consente di abbassare il costo totale a 24.950 euro. I residenti in Lombardia hanno l’opportunità di abbassarlo ulteriormente di 4 mila euro, trattandosi di una bev (il minimo è di 1.000 euro). Infine, i concessionari sempre della Regione Lombardia hanno l’obbligo di applicare uno sconto supplementare del 12 per cento fino a massimi 2 mila euro ed ecco che è possibile portarsi a casa una Fiat 500e a meno di 20 mila euro.