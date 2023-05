Nuova Fiat Multipla: ritorno in grande stile nel 2025

Fiat ha confermato che nei prossimi anni arriverà un nuovo SUV come futura top di gamma della sua gamma al posto di Tipo e 500X. Secondo alcuni questa auto potrebbe essere la nuova Fiat Multipla. Questa auto sarà completamente diversa dalle versioni precedenti del famoso modello. La nuova Multipla dovrebbe essere progettata come un SUV di segmento C dallo stile moderno e versatile, con un design accattivante e innovativo. Il nuovo modello che sarà lanciato nel 2025 e che dovrebbe essere prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dovrebbe avere un aspetto completamente diverso rispetto alla vecchia Multipla, con una linea più bassa e sportiva, e un tetto curvo che si estende fino alla fine dell’auto.

Ecco come sarà la nuova Fiat Multipla nel 2025

La nuova Fiat Multipla dovrebbe avere una lunghezza di 4,4 metri e una larghezza di 1,9 metri, con un’altezza di 1,6 metri. L’auto sarà progettata per essere spaziosa e confortevole, con un’ampia cabina passeggeri e un grande bagagliaio. Il layout interno sarà progettato per offrire una grande flessibilità, con sedili che possono essere facilmente ripiegati per creare spazio aggiuntivo. La nuova Multipla sarà disponibile in diverse varianti, tra cui una versione a trazione anteriore e una versione a trazione integrale. Il modello di Fiat disporrà di certo di una versione elettrica al 100 per cento. Non è chiaro se ci saranno anche versioni con motore a combustione in quel caso saremmo pronti a scommettere su un Mild Hybrid.

La nuova Fiat Multipla sarà dotata di una vasta gamma di tecnologie avanzate, tra cui un sistema di infotainment con schermo touchscreen da almeno 10 pollici, navigatore satellitare, connettività Bluetooth e Wi-Fi, e una serie di sistemi di sicurezza avanzati come frenata automatica d’emergenza, assistenza al parcheggio e telecamere a 360 gradi. La nuova Multipla dovrebbe disporre di finiture di alta qualità e materiali pregiati utilizzati all’interno dell’abitacolo. Il design esterno dovrebbe essere molto lontano dal vecchio modello. Sicuramente nei prossimi mesi su questa auto arriveranno nuove informazioni. Quello che sembra abbastanza probabile è che questa vettura quando finalmente arriverà sul mercato promette di essere una delle auto più versatili e complete del suo segmento.