Fiat Metaverse Store: dopo l’Italia il servizio attivo anche in Francia

Dopo il lancio in Italia lo scorso dicembre e la presentazione al resto del mondo al CES di Las Vegas a gennaio, la Francia ha aperto le porte al FIAT Metaverse Store. Una rivoluzione per l’intera esperienza del cliente del marchio, il Metaverse Store è una tecnologia innovativa lanciata da FIAT e la prima del suo genere per alimentare un’esperienza di vendita end-to-end nel metaverso. Per la prima volta i clienti francesi potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima comodamente da casa grazie a un processo umano assistito, istantaneo, realistico e senza stress. Dopo il lancio iniziale, il progetto comprenderà ulteriori modelli e mercati per tutto il 2023.

Anche la Francia apre le porte al Fiat Metaverse Store

Poiché la società odierna è in continua evoluzione grazie alle numerose innovazioni tecnologiche volte a semplificare e digitalizzare i sistemi, FIAT continua ad essere all’avanguardia nell’offrire un’esperienza di marca semplice e coinvolgente. Grazie alla fusione di elementi fisici e digitali, FIAT è riuscita a offrire ai propri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno: un’esperienza di marca online flessibile, costantemente connessa e facile. Per entrare nel mondo della casa italiana basta un semplice click sul sito Fiat da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di particolari attrezzature o competenze tecniche. Il FIAT Metaverse Store trasporta istantaneamente il cliente “dentro” FIAT, dove un ruolo fondamentale è svolto dal Product Genius, una persona reale in grado di rispondere a qualsiasi domanda del cliente. È un’esperienza magica e gioiosa: un viaggio immersivo guidato dall’uomo nel mondo FIAT. Semplice,

Dal suo lancio, lo scorso dicembre, sono stati effettuati più di 500 appuntamenti attraverso il FIAT Metaverse Store in Italia. I primi clienti sono rimasti entusiasti dell’esperienza in quanto hanno apprezzato molto avere un momento completamente dedicato a loro in un’atmosfera intima, con ogni appuntamento della durata media di 40 minuti. Inoltre, hanno apprezzato il fatto che tutti i loro dubbi (ad esempio, come affrontare la proprietà del loro primo veicolo elettrico) sono stati risolti attraverso un’interazione da persona a persona con il Product Genius. Il viaggio nel FIAT Metaverse Store è stato riconosciuto come un’esperienza straordinaria e semplice da tutti i clienti FIAT.