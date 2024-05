Maserati Classiche protagonista alla Coppa della Perugina 2024

Anche Maserati Classiche sarà ai nastri di partenza della nuova rievocazione storica della Coppa della Perugina. L’appuntamento 2024 giunge un secolo dopo la prima edizione della gara umbra, di cui celebra la memoria. Quell’evento agonistico si disputò per una manciata di anni e giunse al suo epilogo nel 1927. Aveva per cornice un circuito nel “cuore verde” della nostra Italia ed ebbe tra i protagonisti il mitico Tazio Nuvolari.

Dal 9 al 12 maggio, un ricco e rombante corteo di auto storiche, prodotte fino al 1965, animerà i ricordi e metterà in circolo le emozioni romantiche dell’automobilismo dei tempi che furono. Maserati, per l’occasione, porterà sulle strade di Perugia e dintorni un favoloso parterre di vetture classiche e moderne. Anche i gioielli del “tridente” contribuiranno alla magia della rievocazione, che miscela la memoria sportiva alla cultura, al turismo e all’enogastronomia.

Il reparto della casa modenese che si occupa della certificazione dei modelli classici, sarà presente alla Coppa della Perugina 2024 con otto auto in gara. A queste si affiancheranno tre vetture staffetta, di era moderna, messe a disposizione dell’organizzazione. Come se non bastasse, presso la concessionaria De Poi di Corciano (PG), che vende con mandato ufficiale le auto del “tridente”, si potranno ammirare due splendidi esemplari della Collezione Umberto Panini: una Mistral coupé del 1966 e una Ghibli spyder del 1968.

Gioielli speciali Maserati in Umbria

Foto Maserati

La Mistral appartiene a una famiglia, sbocciata in 846 esemplari, tra il 1963 e il 1970. Questa fu la prima vettura del marchio ad essere battezzata col nome di un vento, aprendo una tendenza che si è radicata negli anni. Le sue linee eleganti e sportive presero forma dalla vena creativa di Pietro Frua. Il compito della spinta era affidato a un magnifico motore a 6 cilindri in linea.

La Ghibli porta la firma di Giorgietto Giugiaro ed è una sportiva ammaliante e versatile, che fu accolta con grande entusiasmo dal pubblico. I numeri di mercato testimoniano il suo successo, ma è stata soprattutto la sua capacità di entrare nel cuore della gente a riservarle un posto nella storia. Anche qui la meccanica era potente, oltre che di alta qualità ingegneristica, per un pacchetto armonico, nel segno dell’eccellenza.

Otto vetture storiche Maserati, come dicevamo, saranno portate lungo i circa 400 chilometri di percorso della Coppa della Perugina 2024. Tre di queste godono della certificazione Maserati Classiche: una Quattroporte del 1969, una 3500 GT del 1959 e una A6 1500 GranTurismo del 1953. Insieme ad esse ci saranno una 3500 GT spider Vignale del 1960, una 150 S del 1956, una Merak 3000 SS del 1975, un’altra 3500 GT del 1959 e una 3500 GT del 1960. La gamma moderna sarà rappresentata, fra le staffette, dalla MC20 e dalla Grecale Folgore.