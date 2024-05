Tesla Model 3 Highland asfalta le concorrenti nella ricarica rapida

Secondo i recenti risultati dei test AMCI (dichiarati e considerati imparziali da decine di anni di operato), la Tesla Model 3 “Highland” ha stabilito un nuovo standard nella ricarica veloce dei veicoli elettrici. La nuova valutazione ha analizzato le capacità di ricarica rapida di diversi veicoli elettrici. Il test ha misurato quante miglia di autonomia possono essere aggiunte in soli sei minuti. Non si tratta di un lasso di tempo casuale.

I minuti presi a riferimento per incoronare l’automobile migliore sotto questo punto di vista sono praticamente il tempo tipico di una sosta in stazione di servizio. Molti test, e molte valutazioni sulla autonomia e la rapidità di ricarica dei veicoli elettrici, si è basata e si basa sul paragona senza fine con le auto a combustione.

Durante questi nuovi test, la Model 3 “Highland” del 2024 ha superato, e di molto, gli altri veicoli, quasi raddoppiando le miglia aggiunte nello stesso intervallo di tempo rispetto al suo concorrente più vicino nella classifica. Questo dato dimostra in modo palese il vantaggio di Tesla nell’integrare efficacemente i propri veicoli con l’infrastruttura di ricarica. Per Tesla sarebbe soprattutto merito della sua “connessione” con la sua rete Supercharger.

Il modello “Highland” ha mostrato un notevole tasso di ricarica rapida, raggiungendo una potenza di 174 kW già nel primo minuto di connessione. Ecco la classifica dei test AMCI per i risultati MP6 (Miglia per 6 minuti, in sostanza):

1° posto: Tesla Model 3 RWD – 60,5 MP6

2° posto: Toyota bZ4X – 35.0 MP6

3° posto: Ford Mustang Mach-E – 32,5 MP6

4° posto: Mercedes-Benz EQE – 31,5 MP6

5° posto: Hyundai IONIQ 5 – 28.0 MP6

6° posto: Kia EV6 GT-Line RWD – 23.0 MP6

7° posto: Ford F-150 Lightning – 22.0 MP6

8° posto: Rivian R1S – 20,5 MP6

I risultati pubblicati dai nuovi test mettono in luce il vantaggio tecnologico di Tesla nel campo della ricarica. L’approccio dell’americana potrebbe diventare un punto di riferimento per l’intero settore. Oggi, tutti i veicoli elettrici possono usufruire della stessa infrastruttura di ricarica. Con la stessa facilità d’uso e con il riferimento delle prestazioni della tecnologia Tesla si possono concretamente influenzare gli standard futuri della ricarica degli altri veicoli elettrici.

Sembra che nei prossimi mesi saranno effettuati ulteriori test su diverse reti di ricarica per valutare la coerenza delle prestazioni del Model 3 “Highland” di Tesla rispetto ad altri marchi. In questo modo sarà possibile avere una visione più approfondita dei vantaggi delle tecnologie integrate di veicoli e charger di Tesla su varie infrastrutture.