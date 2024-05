Fiat ferma la produzione a Córdoba a causa delle inondazioni in Brasile

Fiat ha sospeso la sa attività nello stabilimento di Cordoba in Argentina la scorsa settimana a causa di problemi di approvvigionamento dovuta alle recenti inondazioni che si sono abbattute in Brasile. La situazione in quel paese è così delicata che il presidente brasiliano, “Lula” da Silva, ha chiesto al Congresso di riconoscere una situazione di calamità pubblica a causa delle forti piogge e inondazioni che hanno causato la morte di almeno 85 persone nello stato di Rio Grande do Sul, nell’estremo sud del paese.

Fiat costretta a fermare la produzione nel suo stabilimento di Cordoba a causa delle recenti inondazioni che hanno colpito il Brasile

Le inondazioni hanno distrutto strade e ponti in diverse città, provocando frane e lasciando una scia di distruzione. Per il momento è interessato solo il terminale che produce il modello Fiat Cronos, anche se non è escluso che altre fabbriche possano dover limitare l’attività.

La decisione della Fiat è stata presa parallelamente alla diffusione dei dati sul livello di attività nel settore il mese scorso. I terminali automobilistici hanno prodotto 42.974 unità in aprile, lo 0,4 per cento in meno rispetto al volume di marzo e il 21 per cento in meno rispetto alle 54.399 unità prodotte nell’aprile dello scorso anno, secondo il rapporto preparato dall’associazione che riunisce i terminali.

Nei primi quattro mesi del 2024 le linee di produzione della fabbrica hanno prodotto 146.267 veicoli passeggeri e commerciali, il 22,6 per cento in meno rispetto alle 188.973 unità prodotte nello stesso periodo del 2023. Il rapporto indica che il volume di veicoli esportati durante il quarto mese dell’anno è stato di 20.611 unità, con un calo del 12,2 per cento rispetto a marzo e del 32,9 per cento in meno rispetto allo stesso mese del 2023.

Nel periodo cumulato da gennaio ad aprile, lo stabilimento Fiat di Cordoba in Argentina ha esportato 82.981 unità, il 15,7 per cento in meno rispetto alle spedizioni registrate nello stesso periodo dell’anno scorso.