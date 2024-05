Nuova Fiat Multipla: KO tecnico per Dacia e company?

Nuova Fiat Multipla debutterà nel corso del prossimo anno, molto probabilmente nella seconda metà del 2025. Si tratterà del secondo modello della nuova famiglia Panda che farà il suo esordio a luglio con la nuova Fiat Panda a cui poi seguiranno oltre la Multipla altre due auto.

La nuova Fiat Multipla con grande spazio e un rapporto qualità prezzo eccellente potrebbe mettere a dura prova Dacia

Nuova Fiat Multipla è un modello molto atteso non solo perchè riporterà in vita un nome storico per Fiat che più volte è stato presente nella gamma della casa torinese e che nella sua ultima versione ha fatto discutere e non poco i fan del marchio che si sono divisi tra chi amava quell’auto e chi invece criticava il suo strano design. Ma anche perchè si tratterà di un modello molto interessante almeno secondo quanto trapela dai soliti bene informati e dagli stessi dirigenti di Fiat che nel corso dei mesi in varie dichiarazioni hanno fatto alcune anticipazioni su quelle che saranno le caratteristiche di questa auto che sarà prodotta da Stellantis presso il suo stabilimento di Kenitra in Marocco.

Nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma smart car e con i suoi 4,4 metri di lunghezza sarà concorrente diretta con Dacia Duster. Le due auto infatti avranno filosofie simili. La futura vettura di Fiat sarà un’auto essenziale e pratica per chi cerca un mezzo funzionale e capiente. Inoltre con versioni a 5 e 7 posti sarà ideale anche per famiglie numerose.

Il prezzo come vi dicevamo in un altro nostro articolo dovrebbe essere molto interessante soprattutto per le versioni d’ingresso alla gamma. Infatti si vocifera che anche la nuova Fiat Multipla possa partire da meno di 20 mila euro. In gamma saranno presenti versioni a benzina, ibride e elettriche al 100 per cento. Tutte però saranno tra le più economiche delle rispettive categorie. Vedremo dunque se Fiat farà centro con questo suo nuovo modello nei prossimi anni.