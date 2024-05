DS Automobiles di nuovo a caccia di punti nell’E-Prix di berlino

Questo fine settimana (dall’11 al 12 maggio) il Campionato del mondo FIA di Formula E si sposterà nella capitale tedesca, per la decima volta dal 2015. Il palcoscenico classico della Formula E, lo storico aeroporto Tempelhof di Berlino, sarà teatro del nuovo E-Prix. Una sfida in più attende i 22 piloti che compongono il campionato, poiché saranno due le gare che si svolgeranno su un nuovo percorso di 2,3 chilometri. Tra i team partecipanti un ruolo importante spera di averlo DS Automobiles.

Dopo l’ottimo podio ottenuto a Monaco, DS Automobiles si dirige verso l’E-Prix di Berlino con l’obiettivo di fare nuovi punti

Dopo i punti preziosi conquistati nel round precedente, grazie al terzo e quarto posto di Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne a Monaco, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport si dirigono verso le due gare di Berlino alla ricerca di nuove salite ai podi. Occupando il quinto posto nel campionato a squadre, DS PENSKE punta a ottenere una buona prestazione su questo circuito abrasivo, dove la gestione degli pneumatici sarà fondamentale.

Al volante della DS E-TENSE FE23, Jean-Éric Vergne (l’unico due volte campione nella storia della Formula E) e Stoffel Vandoorne, campione del mondo 2022, hanno la missione di massimizzare le possibilità di DS Automobiles, che continua essere il produttore di maggior successo in questa disciplina degli sport motoristici. Le due gare dell’E-Prix di Berlino, sabato e domenica, inizieranno contemporaneamente, alle 15:00 CET (ora locale, 14:00 nel Portogallo continentale).

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “Dopo l’ottimo podio di Stoffel a Monaco, siamo arrivati ​​a Berlino motivati ​​a fare lo stesso, se non meglio. Per questa decima edizione del round di Berlino avremo un nuovo layout del circuito, che rappresenterà una sfida per i piloti e per l’intero team. Sappiamo anche che questa è una pista molto abrasiva, dove sarà importante gestire le energie e il consumo delle gomme. In ogni caso, la DS E-TENSE FE23 sarà la principale risorsa che abbiamo nella manica per segnare più punti”.