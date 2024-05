Olivier Francois è stato inserito da AAF nella Hall of Fame della pubblicità 

Lo scorso 25 aprile a New York City, in occasione di una celebrazione di gala ampiamente considerata come la “più grande serata pubblicitaria”, sei icone del settore insieme a un vincitore aziendale sono state formalmente inserite nella AAF Advertising Hall of Fame del 2024. Tra i premiati c’era Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis.

Olivier Francois è una delle sei icone del settore a ricevere l’onorificenza più stimata della pubblicità

Il premio è stato consegnato a François dal Dr. Orville “Shaggy” Burell, che ha incontrato e con cui ha stretto amicizia durante un servizio fotografico per il marchio FIAT nel 2013. I due sono diventati amici intimi, partecipando l’uno ai matrimoni dell’altro e collaborando insieme a vari progetti.

“Quando ho saputo per la prima volta di questo onore lo scorso novembre, ho espresso la mia gratitudine ai miei incredibili colleghi e co-cospiratori, oltre alla forza dei marchi iconici che spingono Stellantis in avanti”, ha affermato Olivier Francois, global chief marketing officer, Stellantis . “Quando ho assunto il ruolo di CMO quasi 14 anni fa, dal momento in cui sono sceso dall’aereo a Motor City e sono entrato nel mondo della pubblicità americana senza alcuna idea di cosa lo renda attivo, sono stato molto fortunato ad essere supportato da una cultura del pensiero laterale promossa prima da Sergio Marchionne e ora da Carlos Tavares”.

Le acclamate campagne sotto la guida di François includono “Imported from Detroit”, vincitrice del Primetime Emmy Award, con Eminem, “Farmer” con il leggendario radiofonico Paul Harvey, “Halftime in America” ​​nominata al Primetime Emmy Award con Clint Eastwood, nominata al Primetime Emmy Award. “Ricomincio da capo” con Bill Murray e “The Middle” con Bruce Springsteen.

Il premio arriva mentre Olivier Francois rilancia la nuovissima Fiat 500e completamente elettrica in Nord America con la nuova campagna ” Italia in America ” ​​con Spike Lee e Giancarlo Esposito. Il 73esimo evento annuale si è tenuto al Cipriani Wall Street a New York City, alla presenza di oltre 750 leader provenienti da tutti i settori della pubblicità, del marketing, dei media e della tecnologia. Il riconoscimento è stato annunciato per la prima volta lo scorso novembre durante la cerimonia di chiusura della Borsa di New York.